Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan valtuuston ryhmäjohtajien ilonaiheet: talous ja suhteet on saatu kuntoon Lappeenrannan kaupunginvaltuuston ryhmäjohtajat pitävät kulunutta valtuustokautta onnistuneena. Merkittävin onnistuminen on kaikkien mielestä se, että kaupungin talous on saatu tasapainoon. Myös uusi sopimisen kulttuuri, valtuustoryhmien hyvä yhteistyö saa jokaiselta suitsutusta. Johtavien virkamiesten ja luottamusmiesten suhteet ovat kunnossa. Kaksi vuotta sitten kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sai osakseen sapekasta kritiikkiä etenkin kokoomuksen ja keskustan valtuustoryhmien kellokkailta. Nyt suhteet ovat kunnossa, vakuuttavat sekä kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Joonas Grönlund että keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Kemppi. — Olemme pystyneet yhdessä sopimaan asioista, ja kaupungin velkaantuminen on voitu pysäyttää, sanoo myös perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen. Kovin paikka kaikille valtuustoryhmille oli kuntaveron korottaminen 21 prosenttiin. Velkaa Lappeenrannan kaupungilla oli viime vuoden lopussa Kuntaliiton tilastojen mukaan 3 199 euroa asukasta kohti ja Lappeenranta-konsernilla peräti 7 357 euroa asukasta kohti. — Huomattava osa konsernin veloista on kuitenkin kunnan vuokra-asuntojen rakentamiseen otettua lainaa. Sen takaisinmaksu ei ole ongelma, Grönlund muistuttaa. Kokoava hahmo Lappeenrannan kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien yksituumaisuuden takana on kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen. Jokainen ryhmä on pyrkinyt annetuissa raameissa toteuttamaan tärkeiksi katsomiaan tavoitteita. — Me olemme pyrkineet höllentämään päivähoitoon pääsyn kriteerejä ja löytämään budjettiraamista rahat siihen, sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Päivi Kukkonen sanoo. Ryhmänjohtajat kokevat olevansa myös hyvin informoituja. — Tieto lisää tuskaa tässä tehtävässä, Myö-liikkeen ryhmänjohtaja Juha Härkönen sanoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/12/Lappeenrannan%20valtuuston%20ryhm%C3%A4johtajien%20ilonaiheet%3A%20talous%20ja%20suhteet%20on%20saatu%20kuntoon/2016121646600/4