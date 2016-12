Uutinen

Etelä-Saimaa: Kimmo Jarva on mukana Kouvolan kaupunginjohtajakisassa Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva on antanut suostumuksensa Kouvolan kaupunginjohtajan virkaan. Virkaa haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä. Jarvan lisäksi toinen kysytty on antanut suostumuksensa virkaan, mutta hän ei halua nimeään julkisuuteen. Kouvolan kaupunginjohtajan virkaa hakeneiden joukossa on myös Lappeenrannassa asuva, Imatran hallintojohtaja Marita Toikka. Muut virkaa hakeneet ovat Jyrki Hyttinen Kouvolasta, Veikko Kauppinen Mikkelistä, Janne Kettunen Kouvolasta, Timo Kiviaho Salosta, Janne Laine Savonlinnasta, Olli Lehtonen Kotkasta, Harriet Lonka Helsingistä, Janne Nyman Kouvolasta, Manu Ristola Kotkasta, ja Jonne Vanhalakka Kouvolasta. Yksi viran hakijoista ei halua nimeään julkisuuteen. Kouvolan kaupunginjohtajan virka vapautuu 1.1.2017 alkaen Lauri Lamminmäen siirtyessä Kuntaliiton palvelukseen. Lue koko uutinen:

