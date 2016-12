Uutinen

Etelä-Saimaa: Keijo Martikainen valottaa Kaukaan historiaa työväen näkökulmasta Eläkepäiviään viettävä Keijo Martikainen muistelee lämmöllä maaliskuista päivää vuonna 2011. Lappeenrannan UMP Kaukaalla uraa tehnyt Martikainen palkittiin Suomen Työväenperinne ry:n ensimmäisellä perinne palkinnolla. — Se oli urani huippuhetki. Tunnustuksen hän sai eri ammattialoista kertovasta historiikistaan, jossa perehdyttiin työväen elämään. Tänä syksynä Martikainen julkaisi ”Työtä ja yhteistyötä Kaukaan mäellä” nimisen 110-vuotis historiikin, joka kertoo Kaukaan paperityöntekijöistä. Teoksessa syvennytään erityisesti kaukaalaiseen henkeen ja yhteistoimintaan, sekä niiden vaikutukseen. Martikainen kiinnostui työväen historiasta jo nuoruuden opinnoissa ja eri tiedotusvälineissä avustaessaan. — Tiedotus, yritysten asiat sekä työväenliikkeet ovat aina kiinnostaneet minua. Vuoden 2014 keväällä Martikaista pyydettiin kirjoittamaan Kaukaan työväen historiasta. Historiikki on ensimmäinen, jossa perehdytään laajasti Kaukaan työväen asioihin ja sen tekeminen oli Martikaiselle kunnia asia. — Halusin palvella järjestöä loppuun asti ja jättää jotakin jäsenille muistoksi. Historiikin kirjoittamiseen Martikaisella meni paljon aikaa, eikä tauoiltakaan säästytty. Pääosin materiaali kirjoittamiseen löytyi kuitenkin pöytäkirjoista, Kaukaan yhtiön historiasta ja viestintämateriaalista sekä työväenliikkeen arkistoista. Martikainen haastatteli myös laajasti muun muassa päättäjiä ja työnantajien edustajia. Teoksen kuvitus on saatu Kaukaan ja ammattiosaton arkistoista. — Kuvia teokseen tuli yhteensä noin kuusikymmentä, Martikainen sanoo. Teoksen keskeisin sanoma on tuoda esiin Kaukaan työväen toimintaa ja vaikutusta työpaikalla, sekä kaupungin valtuustoissa ja lautakunnissa omana aikanaan. Martikaisen mukaan nykyisessä työelämässä yhteistyötä turvataan YT-neuvotteluilla, mutta Kaukaalla vallitsi omanlaisensa yhteistyö jo ilman lakeja ja sopimuksia. Kaukaan toimintamallit ja henki tunnettiin ennen vanhaan koko Suomessa. — Kaukaan ilmapiirin henkinen arvo oli todella merkittävää. Historiikki syventyy myös uudistuksiin, joissa työehtosopimuksiin tuli muutoksia, pörssiyhtiöt rikkoivat yhtenäisyyttä ja työväenkulttuuri eli muutoksessa. Martikaisen mukaan myös muissa konsernin tehtaissa työväen toimintatavat ja arvot muuttuivat merkittävästi ajan saatossa. — Järjestötoiminta ei saisi kuitenkaan koskaan kadota tai passivoitua. Lue koko uutinen:

