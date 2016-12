Uutinen

Etelä-Saimaa: Joulupukilla ja pakkasukolla treffit viikon päästä Lappeenrannassa Joulupukki ja Venäjän pakkasukko tapaavat taas Lappeenrannassa joulun alla. Treffipäivä on maanantaina 19. joulukuuta.Joulupukki tonttujoukkoineen ottaa pakkasukon seurueineen vastaan Nuijamaalla Suomen ja Venäjän rajapuomilla kello 9. Lahjojenvaihdon jälkeen rajalla on iloinen karkelo.Ilonpito jatkuu Lappeenrannan keskustassa Joulukadulla eli Kauppakadulla raatihuoneen edustalla noin kello 10.40. Siellä menossa mukana ovat Kimpisen koulun musiikkiluokkalaisista koottu tonttukuoro sekä Rajan Nuorten tonttutanssiryhmä. Lisäksi Pakkasukon seurueeseen kuuluvat Zimushka-Zima ja Sneguroschka tarjoavat laulu- ja tanssiesityksiä.Esitysten ja lasten tapaamisen jälkeen pakkasukko ja joulupukki jatkavat noin kello 11.30 Joulukadulta matkaa Linnoituksen Kehruuhuoneelle. Kyytipelinä on kaupunkijuna. Kehruuhuoneellakin on luvassa pienet joululystit.Joulukadun ja Kehruuhuoneen tapahtumat ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia. Lue koko uutinen:

