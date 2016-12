Uutinen

Etelä-Saimaa: Joulukadun kojuihin puskee pakkanen ja tuuli — myyjät eivät valita Valot tuikkivat lämpimän näköisesti Lappeenrannan joulukadulla. Myyntikojuissa ei kuitenkaan ole lämmintä. Lappeenrannan Energia tarjoaa joulukadun järjestäjälle, Saimaan ammattikorkeakoulun Askel-osuuskunnalle sähköt valaistukseen. Sähkölämmitystä hatariin kojuihin ei kuitenkaan saa laittaa. Hinta nousisi liian suureksi. Myyjille järjestely sopii. — Hyvä, ettei lämmitetä. Koju maksaisi enemmän, Rautjärveltä Lappeenrantaan käsitöitä myymään tullut Anne Paananen tuumii. Paananen tietää, miten kadulla pärjää. Kaksi kerrosta merinovillaa, toppatakki ja untuvaliivi. Pukeutumisen kruunaavat huopatossut, huopahattu ja merinokynsikkäät. Penkillä on lampaantalja ja jalan alla kuormalava, vaneri ja matot. Kaasukamiina on hätävarana. Samantyyppinen varustus pienin muunnelmin on kaikilla. Eeva Lääperi myy paikallisen Lehmus-Roasteryn kahvia. Vaatekerrosten lisäksi hänellä on hätävarana makuupussi. — Siihen piti kääriytyä maanantaina. Silloin tuuli kovaa, ja kopissa on paljon rakoja. Silti Lääperillekin riittävät vaatteiden lisäksi lämmönlähteeksi iloiset asiakkaat. Joulukatu avautui viikko sitten. Paananen ja Lääperi ovat tyytyväisiä kaupankäyntiin. Se on ollut vilkkaampaa kuin parina viime vuonna. Tyytyväinen on myös joulukadun projektipäällikkö Emmi Suikkanen. Hän sanoo oppineensa huimasti. — Kommunikointia, organisointia ja sen, miten älyttömän paljon piilotyötä tällainen vaatii. Opin ohessa seitsenhenkinen projektiryhmä saa mukavasti opintopisteitä. Joulukatu on avoinna 20.12. asti maanantaista perjantaihin kello 10—18, lauantaina 10—17 sekä sunnuntaina 12—17. Kadulla on 17 joka päivä auki olevaa myyntikojua sekä yksi pop up -koju. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/12/Joulukadun%20kojuihin%20puskee%20pakkanen%20ja%20tuuli%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89myyj%C3%A4t%20eiv%C3%A4t%20valita/2016121644886/4