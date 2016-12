Uutinen

Etelä-Saimaa: Jari Vahersalo Fazerin Lappeenrannan makeistehtaan johtajaksi Fazerin Lappeenrannan makeistehtaan uudeksi johtajaksi on nimetty tekninen päällikkö Jari Vahersalo. Hän aloittaa uudessa tehtävässä 1. tammikuuta. Vahersalo tuntuu Fazerin makeistehtaan erittäin hyvin, sillä hän on työskennellyt makeistehtaalla eri tehtävissä vuodesta 1994 lähtien. Hänen edeltäjänsä, tehtaanjohtaja Taisto Pitkänen jää eläkkeelle ensi keväänä. Pitkänen on tehnyt 40:n vuoden uran Fazerilla. Fazerin Lappeenrannan makeistehtaalla valmistetaan lakritsia, marmeladia ja sokerimakeisia. Tehdas työllistää noin 300 henkilöä. Lappeenrannassa valmistuu muun muassa vanhimmat Fazerin yhä valmistuksessa olevat makeiset Pihlaja ja KissKiss. Lue koko uutinen:

