Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kaupunki kerää ideoita sujuvampaan rajanylitykseen Prosessi simppelimmäksi, turhat rönsyt pois. Tämä on ollut suosittu vinkki rajanylityksen helpottamiseen Imatralla. Ehdotus löytyy ideariihestä, jonka Imatran kaupunki on avannut verkossa. Ideariihessä etsitään keinoja rajanylityksen sujuvoittamiseen. Innoduel Oy:n toteuttamassa sovelluksessa valitaan esitetyistä ideapareista omat suosikit. Mukaan arvioitaviksi voi heittää myös omia rajaliikenteen parannusehdotuksiaan. — Kysely on toteutettu samalla tavalla kuin taannoinen Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien joukkoliikennekysely. Siinä hyödynnetään älykästä robotiikkaa, selvittää tietojohtaja, Imatran kaupungin digiryhmän puheenjohtaja Kari Perälä. Joulukuun alussa käynnistynyttä kyselyä on markkinoitu alkuvaiheessa Facebookin rajanylittäjäryhmissä Imatralla ja Lappeenrannassa. — Sitä kautta tavoittaa kuitenkin vain osan ylittäjistä. Toivomme mahdollisimman monen ottavan kantaa ja esittävän ideoita. Tämä on kuntalaisdemokratiaa digitaalisesti toteutettuna, Perälä luonnehtii. Ideariihi on alku rajaliikenteen sujuvoittamiseen tähtäävälle hankkeelle, johon on saatu rahoitusta Etelä-Karjalan maakuntaliitolta. — Tavoitteena on rakentaa digitaalinen rajanylittämistä mittaava ratkaisu. Se kertoisi, milloin rajalle kannattaa lähteä ja milloin ei. Perälä toteaa, että kaupunki ei pysty vaikuttamaan tullin ja rajavartioston toimintaan. — Näin laajasti kootuilla ideoilla on kuitenkin yksittäisiä arvioita suurempi painoarvo, uskoo Perälä. Maanantaina ideoiden kärkipäätä olivat muun muassa ehdotukset, että Venäjän tullin vaatimat asiakirjat eli maahantulokortti ja ajoneuvopaperit saataisiin jatkossa sähköisiksi, ja että rajan läpimenoon kuluvasta ajasta saataisiin ajantasainen tieto suoraan kännykkään. Imatran kaupungin digiryhmä esittelee tiistaina hanketta Helsingissä valtionvarainministeriön digikuntakokeilun verkostolle. — Se on esillä yhtenä Imatran digi-innovaatioista, kertoo Perälä. Rajanylityskyselyyn voi käydä vastaamassa Imatran kaupungin nettisivujen kautta tai suoraan täältä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/12/Imatran%20kaupunki%20ker%C3%A4%C3%A4%20ideoita%20sujuvampaan%20rajanylitykseen/2016521647545/4