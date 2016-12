Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla on tänään Tiina Wilén-Jäppisen muistovaltuusto Imatralla pidetään Tiina Wilén-Jäppisen muistoa kunnioittava valtuustokokous kaupungintalon valtuustosalissa tänään maanantaina kello 17.30. Imatran kolmoismurhassa 4. joulukuuta kuollut Wilén-Jäppinen oli Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kaupungintalon talvipuutarhassa on kahvitus kello 16.30 alkaen. Muistovaltuuston kestoksi on määritelty tunti. Sen aluksi esitetään lyhyt muistovideo Tiina Wilén-Jäppisestä. Tilaisuuden avaa valtuuston varapuheenjohtaja Ismo Pöllänen. Puheenvuoroja tilaisuudessa käyttävät kaupunginhallituksen lisäksi valtuustoryhmät sekä kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Tiina Wilén-Jäppisen muistokirja on avoinna Imatran kaupungintalon aulassa vielä tämän päivän. Lue koko uutinen:

