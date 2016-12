Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuhannen tarinan Taskinen laittaa persoonansa peliin radiossa Ujo ja arka eivät tule ensimmäisenä mieleen Yle Lappeenrannan juontaja Juha-Pekka Taskisesta, joka puhuu arkiaamuisin radiossa esimerkiksi hiustenhoitotuotteidensa määrästä. Ujo Taskinen kuitenkin oli nuoruudessaan Pieksämäellä. Ujous karisi, kun opettajat puhuivat pojan esittämään itsenäisyyspäivän juhlassa Sillanpään marssilaulun koko koulun edessä. — Laulu teki hyvää esiintymispelolleni ja muutti suhtautumistani. Tajusin, että tämä esilläolohan on pirun kivaa. Ilman sitä episodia tekisin jotain aivan muuta. Siihen, mitä tuo muu olisi, ei Taskisella ole selvää vastausta. Asiaa ei ole tarvinnut pohtia. Taskinen sanoo olevansa unelma-ammatissaan. Juontajan ja toimittajan työtä 39-vuotias Taskinen on tehnyt yli kaksikymmentä vuotta. — Radio on rakkauteni. Se on niin intiimi ja lähellä kuulijaa. Kuulostaa kliseiltä, mutta niin sen koen. Kuuntelijapalautetta tulee runsaasti. Miehen tyyli ja ääni on tunnettu. Moni pitää myhäilevästä sudeettisavolaisesta, osa ei voi sietää. Palautetta, osin persoonaankin menevää, ei voi kuitenkaan ottaa itseensä. — Julkisen ammatin mukanaan tuomia ilmiöitä. Työtä on kuitenkin tehtävä omalla persoonallaan. Tämänkin jutun kommenttikentissä minua luultavasti haukutaan, hän toteaa ja virnistää päälle. Ohjenuorana työssä on ihmisten mukaan ottaminen. Tämä taas vaatii heittäytymiskykyä ja itsensä peliin laittamista. Taannoin hän puhui aamulähetyksessä ongelmistaan nukahtaa. Myös ratkaisukeinoistaan asiaan, kuten liikunnasta ja unipillereistä. — Kerroin oman tarinani. Kaikki linjat täyttyivät soittajista. Tuli olo että vau, tämä koskettaa ihmisiä. Taskinen kuvaa itseään viihdyttäjäksi. Tarinat kuuluvat olennaisesti viihdyttäjän työkalupakkiin, varasto on ehtymätön. — Jos juontaja ei ole viihdyttäjä, hän ei ole mitään. Tärkeintä on saada ihmiset viihtymään radion ääressä. Tämä ei välttämättä päde jälkikasvuun. — Tyttäreni oli kerran kipeänä kotona ja soitti töihin, miten saa radiota kovemmalle stereoista. Huuli väpättäen kysyin puhelimessa, onko isää ikävä, haluatko kuulla ääntäni. Tyttäreni vastasi haluavansa kuunnella Radio Novaa. Niitä hiustenhoituotteita muuten löytyy miehen kylpyhuoneesta kymmenkunta purkkia ja purnukkaa. Haastattelupäivänä hän oli käyttänyt kolmea. — Mitä vain, että pidän ikääntymisen loitolla. Lue koko uutinen:

