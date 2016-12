Uutinen

Etelä-Saimaa: Saara Aalto laulaa illalla X Factorin finaalissa — vain Matt Terry voi estää suomalaisen voiton Tämän vuoden X Factorin voitosta kilpailee enää kaksi nimeä: sunnuntain finaalissa nähdään Saara Aalto ja Matt Terry. Suomalaislaulajattarella on siis kaikki mahdollisuudet nousta Britannian X Factorin ensimmäiseksi ulkomaalaiseksi voittajaksi. 5 After Midnightin kilpataival päättyi lauantai-iltana, kun yleisöäänestys jäädytettiin hetkeksi. Ääniä oli ehditty antaa kaksi miljoonaa, ja poikayhtye oli saanut niistä vähiten. —Tämä on paras tunne! Kiitos kaikille äänestäneille, Aalto riemuitsi tuloksen selvittyä. Saara Aalto ja hänen tuotantotiiminsä lähtivät illan lähetykseen pienoisella riskillä. Molemmat kappaleet olivat vuosikymmenien takaisia hittejä ja etenkin Bohemian Rhapsody on puhdasverinen klassikko, mutta X Factorin nuorella katsojakunnalla tuskin on intohimoista tunnesidettä kumpaankaan. Koska kyse on finaalilähetyksestä, myös odotukset olivat huipussaan. Tänä iltana Saara Aallon olisi tarjottava jotain unohtumatonta, jotain yhtä pysäyttävää kuin Oh It舗s So Quiet tai Chandelier aihemmissa livelähetyksissä. Näin ei tällä kertaa käynyt. Totuttuun tapaan Aallon laulusuoritukset eivät jättäneet moitteen sijaa, mutta molemmat finaaliesitykset jäivät vaisummiksi kuin olisi suonut. Vakuuttavaa työtä kyllä, mutta yllätyselementtiä, sitä x factoria, ei tällä kertaa ollut tarjolla. Illan ylivoimaisesti odotetuin esitys oli Saara Aallon duetto-osuus. Hän pääsi esittämään Queenin mahtipontisen pienoisoopperan Bohemian Rhapsodyn yhtyeen nykyisen laulajan Adam Lambertin kanssa. Tears for Fearsin kasarihitti Everybody Wants to Rule The World oli käynyt läpi dramaattisen ja suorastaan yllättävän muodonmuutoksen. Sovitus oli riisuttu lähes minimiin ja tanssikompista ei ollut jäljellä mitään, minkä vuoksi kappaleen tunnisti vasta laulumelodian käynnistyttyä. Ratkaisu oli uskalias, mutta sillä oli puolensa. Uusi versio jätti kaiken tilan Aallon tulkinnalle, joka eteni kuulaana ja jännitteisenä, ilmeistä loppuhuipennustaan kohti kasvaen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/11/Saara%20Aalto%20laulaa%20illalla%20X%20Factorin%20finaalissa%20%E2%80%94%20vain%20Matt%20Terry%20voi%20est%C3%A4%C3%A4%20suomalaisen%20voiton/2016521642410/4