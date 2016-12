Uutinen

Etelä-Saimaa: Saara Aallon Euroviisu-kaveri ei ihmettele menestystä Vuonna 2004 lauloi Eurovision Suomen karsinnoissa Just-yhtye ja Heidi Kyrö. Just-yhtye oli kolmikko Terhi Lehtoniemi, Sanna Pirttisalo ja Saara Aalto. Sanna Pirttisalo opettaa 2016 Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella musiikkikasvatusta. — Saara oli silloin 16-vuotias Madetoja-musiikkilukiolainen, minä opiskelin pop&jazz-laulua Oulun konservatoriossa. Laulunopettajani kutsui minut laulamaan tähän yhtyeeseen, ja niin tutustuimme Saaran kanssa. Tehtiin tosi paljon töitä karsintoja varten, muistelee Pirttisalo. — Saara oli määrätietoinen jo silloin, sen oloinen, että töitä tehdään tosissaan ja että hän haluaa pitkälle. Meistä on legendaarinen promovalokuva, jossa on järkyttävän vahvat meikit. Pirttisalo valmistui laulajaksi Oulusta ja jatkoi sitten Sibelius-Akatemiaan. Saara Aalto oli aloittanut musiikkikasvatusopinnot Sibelius-Akatemiassa jo vuotta aikaisemmin. — Olimme vuosia samoissa opiskelijaporukoissa ja näimme melkein päivittäin. Saaralla on klassinen laulutekniikka ja pop-jazz-laulu todella vahvasti hallussa, molemmat ovat supertärkeitä. Hän pystyy tekemään äänellään mitä vain. Lisäksi hän on hyvä pianisti ja kerta kaikkiaan läpeensä musikaalinen ihminen. — Me kaikki opiskelijaporukassa olemme vain odottaneet, mikä on se estradi, jolla Saara tulee suuren yleisön tietoisuuteen. Hän on ollut todella hyvä jo pitkään, esiintynyt ympäri maailmaa, mutta vasta nyt saa ansaitsemaansa julkisuutta. Pirttisalo on itse esiintynyt Savonlinnan teatterissa Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen ja Tukkijoki -musikaaleissa. Hän myös johtaa OKL:n kuoroa ja esiintyy lähiaikoina Savonlinna-kvartetin joulukiertueen solistina. Hän myös keikkailee oman bändin kanssa. — Juuri lauantaina viestiteltiin euroviisuryhmän kolmannen, Terhi Lehtoniemen kanssa, kun seurattiin Saaran esitystä. Kumpikin oltiin ihan innoissamme. Tänään pitää koota kisakatsomo ja valmistautua juhlimaan. — Nyt vain peukut pystyyn. — Saara on käsittämättömän hyvä, että hän pääsee vaikka kuinka pitkälle. Voittaa hän tai ei, on hänellä aina oleva töitä musiikkialalla, sanoo Pirttisalo. Pirttisalon mukaan jo nyt on voitettu: voittajia ovat koko Suomi sekä koulutetut laulajat. Saara Aalto on siis koulutukseltaan muun muassa musiikinopettaja. — Kaikki näkevät nyt, kuinka kovaa työtä ja kuinka paljon koulutusta tarvitaan, jotta pääsee huipulle. — Jos paras voittaa, niin Saara voittaa, sanoo Pirttisalo. Lue koko uutinen:

