Etelä-Saimaa: Rauhan ennätyssuuri venäläisryhmä palaa tänään kotiin vilkkaan viikonlopun jälkeen Holiday Club Rauhassa herättäneen tänä aamuna hitaasti. Perjantaina kylpylähotelliin Pietarista saapunut ennätyssuuri, liki 700 hengen venäläisryhmä vietti lauantai-iltaa upeassa gaalajuhlassa, jossa soitti tunnettu venäläisbändi ja jota juonsivat ryhmän mukanaan tuomat juontajat. Ryhmä oli kylpylähotellin tähän asti suurin yksittäinen venäläisryhmä, kertoo Holiday Club Saimaan myyntipäällikkö Marja Kotamäki. Kotamäki kertoo, että myyntiponnisteluja auttoi ruplan parantunut kurssi. Esimerkiksi eilen yksi euro maksoi 67 ruplaa. Se on juuri alle kriittisen rajan. — Psykologinen raja menee 70 eurossa. Ruplan kurssi on tärkein tekijä, kun Venäjältä halutaan houkutella Suomeen matkailijoita. Nyt saatiin puristettua kiinnostava tarjous hintoja polkematta. Toivottavasti tämä tästä nyt pikkuhiljaa muuttuu. Kyselyistä päätellen niin voi toivoa, Kotamäki kertoi lauantaina. Venäläisryhmä koostuu suuren ohjelmointiyrityksen työntekijöistä ja näiden perheistä. Se on järjestänyt työntekijöilleen Rauhassa virkistystä ennenkin, mutta ei koskaan näin suurelle joukolle. Parina viime vuonna pidot on pidetty Venäjällä. Yrityksen johtoa ei lauantaina tavoitettu, mutta Kotamäki kertoo sen laajentuvan voimakkaasti ja pestaavan uusia työntekijöitä sadan hengen vuositahtia. — Kaikilla Venäjällä ei mene suinkaan huonosti. Yksi syy tulla Rauhaan olikin se, että laajentunut joukko ei Pietarin seudulta löytänyt riittävän suurta juhlatilaa, jossa majoituksen ja muut toiminnot voisi järjestää saman katon alla, kertoivat Rauhassa lauantaina hiihtolenkille hakeutuneet Marina Baburina ja Nikolai Shnarevich. Lauantaina vierailla oli ennen iltagaalaa ohjelmassa kylpyläilottelujen lisäksi muun muassa kauppakeskus Capriin rakennettu tehtävärastirata. Hiihtämäänkin monet mielivät ja pääsivät. Saimaa Adventuresin vuokrasuksia kysyttiin ahkerasti. — Suksien säälimisestä on nyt luovuttu. Kaikki vuokrataan, mitä kysytään, sen verran hiljaista on viime ajat ollut, yrittäjä Ville Harinen kertoi jo perjantaina. Harinen kertoi oppineensa myös kokonaan uuden toimenkuvan. — Aktiviteettikonsultti, hän naureskeli. Harisen hommana oli muun muassa rakentaa labyrinttia temppurataa varten ja vaientaa savunilmaisimet savukoneiden tieltä. Torakkajahtiinkin Harinen pääsi. Hyönteisiä olisi tarvittu pelkokerroin-tyyppiseen tehtävärastiin, mutta Suomen torakkatilanne osoittautui huonoksi. Yritysryhmä poistuu Rauhasta tänään sunnuntaina. Kylpylähotellin uudenvuoden varaustilanne näyttää kuitenkin hyvältä, kerrotaan hotellista. Lisäksi elämää vilkastuttaa kansainvälinen juniorijääkiekkoleiri. Hyvältä näyttää uudenvuoden tilanne myös Saimaa Adventuresilla. Perinteistä uudenvuoden retkeä Hossukan Helmeen on Ville Harisen mukaan myyty hyvin. Lue koko uutinen:

