Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliittista vitsiä ei vierasteta — Noin viikon uutisten ankkuri kertoo miksi Noin viikon uutisten lappeenrantalaislähtöinen toimittaja ja stand up -koomikko Jukka Lindström kannustaa kyseenalaistamaan päätöksiä ja kritisoimaan valtaa. Lindström itse on on ottanut neuvostaan vaarin, ja lopputulosta on saatu seurata television satiiriohjelmasta kahden vuoden ajan. Tällä hetkellä ohjelma on tauolla, mutta Lindström ja käsikirjoittajatiimi valmistelevat jo kevään lähetyksiä esimerkiksi kuntavaalien osalta. —Politiikka on satiirin otollinen aihe, koska siinä on kysymys arvovalinnoista. Ne antavat tilaa tulkinnoille ja erimielisyydelle. Politiikkaan voi aina tuoda toisen näkökulman, koska se ei ole eksaktia järkeilyä. Lindströmin mukaan poliittisista vitseistä on tullut arkipäivää, erityisesti sosiaalisen median ansiosta. — Ihmiset ilmaisevat poliittisia kantojaan rohkeasti sosiaalisessa mediassa. He postaavat uutisia ja kertovat, mitä mieltä niistä ovat. Siksi poliittisen vitsin kertominen ei enää tunnu vieraalta. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Jukka Lindström esiintyy Lappeenrannassa Sikahauska-klubilla ravintola Old Cockissa 15.12. Noin viikon uutiset palaa ruutuun TV2:ssa 26.1. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/11/Poliittista%20vitsi%C3%A4%20ei%20vierasteta%20%E2%80%94%20Noin%20viikon%20uutisten%20ankkuri%20kertoo%20miksi/2016121637717/4