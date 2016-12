Muovipakkausten kierrätysastioita kenties myös taloyhtiöille - katso kierrätyksen neljä nyrkkisääntöä

Etelä-Karjalan jätehuolto suunnittelee muovipakkausten keräysastioiden sijoittamista myös Lappeenrannan ja Imatran isojen taloyhtiöiden jätekatoksiin.

Suunnitelmat tosin ovat vasta aivan alustavia ja tarkentuvat kevään tai kesän aikana, kertoo tiedottaja Mari Ilvonen.



Omakotitalojen pihoille vastaavia ei ole suunnitteilla. Pienten erien kuljettamisesta syntyvät päästöt peittoaisivat keräyksen hyödyt.



Muovipakkausten ja muunlaisten jätteiden keräysastiat Etelä-Karjalassa löydät täältä.

1. Muu käy, paitsi PVC



Jos muovissa lukee kirjaimet PVC, tai siinä on kolmio jonka sisällä on numero 03 tai 3, sen paikka on sekajätteen joukossa. Muunnumeroiset ja numerottomat muovit voi laittaa pakkausten keräysastiaan.

Vahingossa sekaan joutuva PVC-muovi ei ole hirmuinen katastrofi, se vain noukitaan joukosta pois.

Isompi ongelma on muovien kappalekoko. Isot kappaleet, esimerkiksi lasten pulkat, aiheuttavat häiriöitä käsittelyprosessiin. Se on suunniteltu pienemmille kappaleille.

Tyypillisiä PVC-tuotteita ovat esimerkiksi muovitaskut, kontaktimuovi, puhallettavat lelut, sadetakit ja rakentamisessa käytetyt muovit.

2. Yleensä kertakäyttöpakkauksia

Kierrätettävät muovipakkaukset ovat yleensä kertakäyttöisiä. Nimensä mukaisesti niihin on pakattu joku myytävä tuote. Pakkausmuovit ovat esimerkiksi mehu- tai shampoopulloja, juuston muovikuoria ja nakkipaketteja.

Toisin sanoen kauppakassin voi laittaa pakkausmuovien keräysastiaan, mutta pakasterasiaa ei. Sämpylän ympärille kietaistun muovikääreen voi, ämpäriä ei. Uuden cd-levyn muovikääreen voi, mutta cd-levyn muovikuoria ei. Pakkauksista ei tarvitse poistaa etikettejä.

Myös monenlaiset kotitalousten tuubit, putkilot, EPS-solumuovipakkaukset ja vastaavat voi laittaa pakkausmuovien keräykseen.

3. Irrota kannet ja korkit

Yhdessä muovipakkauksessa voi olla erilaisia muoveja. Esimerkiksi pullo ja sen korkki on usein tehty eri materiaalista. Korkit ja kannet kannattaa ottaa irti, sillä muovilaatija tunnistava optinen laite ei pysty sitä tekemään.

Myöskään erilaista muovia olevia pakkauksia ei kuitenkaan kannata laittaa sisäkkäin. Muovilaatuja tunnistava laite pystyy tunnistamaan vain ulommaisen.

Jos materiaalia pitää arvuutella, rypistystesti voi auttaa. Jos rypistetty pakkaus palautuu ennalleen, se on todennäköisesti muovia, ryppyisenä pysyvä on todennäköisesti metallia. Epäselvät tapaukset on parempi laittaa sekajätteeseen.

4. Jos se on likainen, huuhtaise ensin

Keräysastiaan laitettavan muovin pitäisi olla sen verran puhdasta ja kuivaa, että sitä voi säilyttää viikon omassa keittiössä.

Jos muoveihin jää vettä, ne jäätyvät talvella kiinni keräysastioihin, eikä astioita ei saa tyhjennettyä kunnolla. Ruoka- ja juomajäämät synnyttävät helposti hygieenisen ongelman.

Pakkausmuovien matka keräysastioista käsittelylavalle saattaa kestää parikin kuukautta. Likainen muovierä alkaa etenkin kesällä haista ja kasvaa hometta nopeasti.

Suureellinen puunaus ei kannata. Jos peseminen vaatii lämmintä vettä ja pesuaineita, on parempi pistää pakkausmuovi sekajätteeseen