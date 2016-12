Uutinen

Etelä-Saimaa: Mistä löytää hyvä joulupukki? Etelä-Saimaa haastatteli kolme lappeenrantalaispukkia Pätevät joulupukit viedään nyt käsistä. Lapsiperheet etsivät kuumeisesti kunnollista ja uskottavaa joulupukkia aattoillan vierailulle. Lappeenrannassa kiertäviä joulupukkeja liikkuu paljon. He ilmoittavat hinnoistaan ja toiminta-alueistaan esimerkiksi kaupungin Facebook-ryhmässä sekä lehdissä. Samoilla palstoilla voi myös ilmoittaa, jos tarvitsee pukkia. Yleensä kiertävät joulupukit veloittavat jouluaaton keikasta muutaman kympin. Vanhemmat haluavat yleensä kotiinsa rehdin ja aidon oloisen pukin, joten joulupukin taustat kannattaa tarkistaa. Etelä-Saimaa otti yhteyttä kolmeen paikalliseen joulupukkikeikkailijaan ja teki heille leikkimielisen pukkitentin. Pukit valikoituvat mukaan kyselyyn satunnaisesti. Kyselyyn vastasivat 17-vuotias Aleksi Nenonen, 22-vuotias Lauri Tirronen ja 38-vuotias Toni Kungas. Heillä kaikilla on jonkin verran joulupukkikokemusta aiemmilta vuosilta. Jokainen pukeista aikoo panostaa pukeutumiseen, eikä kukaan juopottele ennen aaton keikkoja. Nenosella on tänä vuonna erikoisuutena äidin valmistama pukkipuku. Tirronen taas kykenee tarvittaessa soittamaan trumpettia, ja Kungas hallitsee viittomakielen. Pukit ottavat tehtävänsä tosissaan, sillä tärkeintä on lasten ilahduttaminen. Toni Kungas sanoo, että joulupukiksi ryhtyvä ei saa tehdä töitä vain rahan takia. — Teen vain 7—8 keikkaa aattona, jotta kaikille riittää aikaa. Tämä ei ole mikään rahastuskeino kerran vuodessa. Lue lisää joulupukeista sunnuntain Etelä-Saimaasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/11/Mist%C3%A4%20l%C3%B6yt%C3%A4%C3%A4%20hyv%C3%A4%20joulupukki%20Etel%C3%A4-Saimaa%20haastatteli%20kolme%20lappeenrantalaispukkia/2016121638973/4