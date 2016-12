Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan teatterista tuli sylkykuppi — Johtajan ensimmäinen vuosi kaupungissa on ollut vaikea Lappeenrannan kaupunginteatteri on ollut viimeisen vuoden ajan kovan ryöpytyksen kohteena. Nimettömät kommentoijat ovat parjanneet teatteria muun muassa uusista tiloista, joita on kirjoituksissa pidetty kalliina ja turhina. Kirjoittajat ovat ehdottaneet jopa koko laitoksen lopettamista. Teatterinjohtaja Timo Sokura aloitti työnsä Lappeenrannassa noin vuosi sitten. Hänen mukaansa haukkuminen ja syyttely on tuntunut raskaalta. Esitysten kritisoiminen on tervetullutta. Sen sijaan mielipahaa aiheuttavat viestit, joissa kyseenalaistetaan teatterilaisten työ ja koko taidemuoto. Runsas kuukausi sitten Sokura oli niin väsynyt viesteihin, että hän alkoi lähes pelätä. Hänen mieleensä tuli ajatus siitä, että joku saattaisi tunnistaa Sokuran Ison-Kristiinan käytävällä ja päättää lopettaa väkivaltaisesti koko kalliin ja turhan teatterin, jota johtaja väistämättä edustaa. Pelkojen karkottamisessa Sokuraa auttoi aika. — Olen onneksi päässyt niistä ajatuksista ihan hyvin eroon. Teatterin sisällä henki on säilynyt kommenttipalstoilla vellovasta teatterivastaisuudesta huolimatta hyvänä. Useimmat työntekijät ovat unelma-ammatissaan ja nauttivat siitä, että saavat tehdä esityksiä katsojille. Näyttelijä Sanna Kemppainen sanoo, että perätön arvostelu saattaa joskus ärsyttää, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että näyttelijät ovat ylpeitä työstään. Teatterissa paikan päällä käyneiden palaute on tekijöiden mukaan lähes pelkästään positiivista. Lue lisää uuden teatterin alkuajasta sunnuntain Etelä-Saimaasta. Lue koko uutinen:

