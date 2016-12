Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannalla on parin vuoden päästä varaa lisätä menoja tai alentaa veroja Lappeenrannan kaupunki investoi lähivuosina noin 40 miljoonaa vuodessa. Rahaa tarvitaan muun muassa uusiin kouluihin ja nykyisten koulujen kunnostamiseen. Mahdollisia investointikohteita ovat myös uusi pääkirjasto ja jäähalli. Inventointitahti on jatkossakin mittava. — Kaupungin tulorahoitus on noin 25 miljoonaa vuodessa, eli loput investoinneista pitää kattaa lainoilla tai kaupungin omaisuuden myymisellä, kaupungin rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen sanoo. Konsernitasolla rahaa palaa paljon uuden jätevesipuhdistamon rakentamiseen ja sähköverkon maakaapelointiin. Naukkarinen laskee, että kaupungin talouteen saadaan lähivuosina investoinneista huolimatta jonkin verran lisää väljyyttä, jos maakuntauudistus toteutuu nyt näköpiirissä olevalla tavalla. — Näiden viime vuosien matokuurien jälkeen väljyyttä talouteen pitääkin saada. Luottamushenkilöiden tehtävä on päättää, lisätäänkö kaupungin menoja vai alennetaanko kuntaveroa tai maksuja, jos väljyyttä talouteen tulee Naukkarinen sanoo. Maakunta- ja sote-uudistusten toteuduttua Lappeenranta pärjää kaupunkina lähes omillaan. Naukkarisen mukaan valtionosuudet ovat jatkossa vain noin 10 miljoonaa euroa, mikä on jo vähemmän kuntaveron yhden prosenttiyksikön tuotto. Valtiontalouden mahdollisilla lisäleikkauksilla ei ole kaupungin talouteen vuonna 2019 enää yhtä suurta vaikutusta kuin nyt. Talouden näköpiirissä oleva liikkumavaraa voi kuitenkin vielä pienentyä, jos kuntien välistä tulontasausta lisätään nykyisestä oleellisesti uudistusten yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/11/Lappeenrannalla%20on%20parin%20vuoden%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20varaa%20lis%C3%A4t%C3%A4%20menoja%20tai%20alentaa%20veroja/2016121631898/4