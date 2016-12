Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaikki eivät ymmärrä saunan lauteiden merkitystä, väittää Ville Similä Suomalaiset osaavat pääpiirteittäin käyttää saunaa varsin taitavasti. Saunahan on lämmitetty huone, jossa istutaan alasti tai vähissä vaatteissa ja nautitaan kuumasta ilmasta. Saunakokemusta voi säädellä heittämällä vettä kiukaalle, ja se sujuukin suomalaisilta yleensä aivan hyvin. Saunassa, niin kuin elämässä yleensä, ongelmaksi muodostuvat usein toiset ihmiset. Toiset pitävät lempeistä löylyistä, toiset kaipaavat kipakampia. Uudestaan muotiin tulleissa julkisissa saunoissa tämä on aiheuttanut lieviä yhteentörmäyksiä. Ongelmaan on kuitenkin jo muinoin kehitetty ratkaisu, jonka suomalaiset ovat päässeet unohtamaan. Ratkaisun nimi on lauteet. Lauteiden merkitys on hämärtynyt, kenties matalalauteisten uimahallisaunojen osavaikutuksesta. Nykyihminen kuvittelee usein lauteiden toimivan tikkaina, joita pitkin pääsee nousemaan ylimmälle lauteelle. Tosiasiassa kyseessä on kehittynyt lämmönsäätelyjärjestelmä. Lauteiden ansiosta samaan aikaan voivat saunoa sekä leppeiden löylyjen että kipakoiden kylpyjen ystävät! Kuulostaa hämmentävältä, mutta lauteiden toimintaperiaatteen voi oppia kuka hyvänsä. Tarvitsee vain pitää mielessä, että jos astuu askelen alaspäin, tuntuu viileämmältä. Alalaude ei siis ole alempiarvoinen paikka, vaan päinvastoin koko järjestelmän ydin. Siksi löylyn tarvetta saunassa ei määrittele se, jolla on jo kuuma, vaan se, joka kaipaa ankarampia löylyjä. Leppeän löylyn ystävä taas astuu alemmas nautiskelemaan juuri sopivista löylyistä. Kaikki ovat iloisia! Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/11/Kaikki%20eiv%C3%A4t%20ymm%C3%A4rr%C3%A4%20saunan%20lauteiden%20merkityst%C3%A4%2C%20v%C3%A4itt%C3%A4%C3%A4%20Ville%20Simil%C3%A4/2016521644251/4