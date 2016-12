Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuosien remontti teki Kiepinsalmesta rakkaan kakkoskodin Mäntyharjussa vettä on kaikkialla, mutta nurmijärveläisen Keijo Ketosen kakkoskodin pihapiirissä vesi tulee suorastaan syliin. Kapealla Kiepinsalmenniemellä seisoo kahdeksan metriä leveä ja reilut seitsemäntoista metriä pitkä talo, jonka sokkelista on Pyhäveteen matkaa lyhimmillään reilu metri. Jos vedet ovat korkealla, järvi alkaa rappusilta. — Onneksi on korkeat sokkelit, Ketonen naurahtaa. Talon toiselta puolelta vesirajaan on kymmenisen metriä. Niemen kärjen ja talon päädyn välissä on tilaa huomattavasti enemmän, joitakin kymmeniä metrejä. Pitkulaisella tontilla on kokoa noin 2500 neliötä. Sen verran erikoinen rakennuspaikka on, että nykypäivänä rakennuslupa jäisi takuulla haaveeksi. Rakennusyrittäjänä Ketonen tajusi heti, ettei vastaavaa paikkaa tule toistamiseen eteen. Vaikka rakennukset olivat ”huonossa hapessa”, ainutlaatuisuus vakuutti ensitapaamisella. — Oli selvää, että paikka pitää hankkia omaksi. Näitä ei valmisteta enää. Kalenterin vuosiluku oli tuolloin 1998. Ketonen soitti pihalta kiinteistövälittäjälle ja ilmoitti, että kaupat ovat syntyneet. Vaikka talo oli seisonut pitkään tyhjänä, rakenteet olivat kunnossa. — Talo oli minulle sopiva aihio. Intoa oli paljon, koska olin katsellut kesäasunnolle tonttia ja valmis rakentamaan talon alusta asti, Ketonen kertoo. Pahimmassa kunnossa oli erillinen saunarakennus, jossa vesi tuli välikatosta läpi. — Se veteli ihan viimeisiään, mutta pelastusoperaatio onnistui. Talo oli ehjempi, mutta alkuperäisessä kunnossa. Remontti oli ollut mielessä edelliselläkin omistajalla, sillä keskellä keittiön lattiaa seisoi maalipönttöjä. Työhanskatkin oli jätetty valmiiksi. Taloon ei tullut sähköä eikä vettä. Suuri, punatiilinen takka oli ainoa lämmönlähde, joten Ketonen nukkui rakennustöiden välissä olohuoneen lattialla. Sähkömiehet tulivat ensimmäisenä vappuna. — Se helpotti elämää ja remonttia kummasti. Taidettiin vähän juhliakin sähköliittymää, Ketonen muistelee. Juokseva vesi tuli myöhemmin ja samalla rakennettiin sisävessa. Sisäsaunaa tai suihkua ei talossa ei ole vieläkään. Ulkosauna toimii peseytymispaikkana kesät ja talvet. Kaksikerroksinen talo käytiin remontissa läpi kokonaan. Kaikki pinnat on uusittu, mutta vanhaa ilmettä on jätetty näkyviin. Matalat ovet ja alkuperäiset ikkunat saivat jäädä paikoilleen. Ikkunaruutuja talossa on yli 100 kappaletta. — En raaskinut hävittää niitä, vaikka vetäähän niistä vähän. Ne on tehty vanhanaikaisella systeemillä, joten valumiakin on. Lattiasta purettiin useita kerroksia erilaisia materiaaleja, kunnes paljastui puulattia. Lattia hiottiin ja lakattiin. Nyt vuodet ovat tuoneet lattiaan punaista sävyä, joka miellyttää Ketosen silmää. — Se sopii talon tunnelmaan. Alakerrassa on kaksi asuntoa, joista pienempi on nykyisin velipoika Mika Ketosen kesäkäytössä. Päätyasunto on pieni kaksio, jossa on keittiö, olohuone, makuuhuone ja oma sisäänkäynti terassilla. Isommalla, Ketosen ja avovaimo Asta Parviaisen asuttamalla puolella on keittiö, kaksi makuuhuonetta ja läpitalon olohuone. Keittiö on jätetty tarkoituksella vanhanaikaiseksi. Astianpesukoneena toimii tiskaaja ja sähkölevyt nostetaan keittiön pöydälle vain kesäksi. — Ei sähköhellaa paljon tarvita, koska kesällä kokataan ulkokeittiössä ja talvella puuhellalla. Rennot oleskelutilat sijaitsevat yläkerrassa, joka muuttui remontissa eniten. Talon kolmas keittiö sai lähteä, samoin kuin erkkerimallisten ikkunoiden eteen rakennetut väliseinät. Kolmen makuuhuoneen lisäksi yläkerrassa on reilun 50 neliön tila, joka on sisustettu baariksi. Pystypöytien, sohvaryhmän ja tunnelmatakan kaverina on baaritiski — koko Mäntyharjun kolmanneksi pisin, heti kahden anniskeluravintolan jälkeen. Karaokea mahtuu laulamaan isompikin porukka. Talo onkin usein täynnä ystäviä, jotka Mäntyharju on tuonut elämään. Ketonen viettää kakkoskodissaan paljon aikaa läpi vuoden, usein kolme viikonloppua kuukaudesta sekä lomat. — Meillä alkaa olla täällä enemmän ystäviä kuin kotona Nurmijärvellä. Mäntyharjun jengi tietää, että milloin vain saa tulla kylään, oli kello mitä tahansa, jos vain olemme täällä, Ketonen sanoo. Yöksikin ystävät voivat jäädä. Kesäaikana nukkumapaikkoja on viisitoista, talvisin muutamia vähemmän. Kiepinsalmi on Mäntyharjuntien varrella, vain 1,5 kilometrin päässä kunnan keskustasta. Vuosien aikana pihapiiriin on tupsahtanut monta talon entistä asukasta. Talo on toiminut aikanaan kolhoosina, jossa on asunut yhtä aikaa monta perhettä. Velipojan päätyasunto puolestaan on perimätietojen mukaan entinen veneveistämö. — Se on mahdollista, koska sekä sisältä talosta että pihapiiristä löytyi veneen aihioita, Ketonen kertoo. Rakentamisvuotta tai rakentajan nimeä ei kukaan ole osannut kertoa. Mäntyharjun kunnallakaan ei ole alkuperäisiä tietoja talosta tai tontista. Saunalta on löytynyt sanomalehtiä vuodelta 1946 ja talosta vuodesta 1950 eteenpäin. Myös vanhoissa uittokuvissa talo näkyy. — Jos tietoja tai vanhoja kuvia löytyy, otan enemmän kuin mielelläni vastaan, Ketonen sanoo. Kakkoskodin remontti vei toistakymmentä vuotta, mutta Ketosta ei kaduta. Mäntyharjusta ja Kiepinsalmesta on tullut rakkaita paikkoja. Työelämä pitää miestä vielä Nurmijärvellä, mutta sitten edessä voi olla muutto. Mäntyharjulaisuus ei tunnu ollenkaan pahalta ajatukselta, kun valmis koti odottaa.

