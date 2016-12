Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaalimaa Shopping Centerin perustukset pakkomyyntiin, Virolahti suunnittelee hinnaksi 3,3 miljoonaa euroa Virolahden kunta varautuu Länsikeskuksen tontin eli Vaalimaa Shopping Center Oy:n kauppakeskukselle Vaalimaalta aikanaan varatun tontin vuokraukseen ja myyntiin. Virolahden kunnanhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen tonttia koskevan maanvuokra- ja osto-optiosopimuksen sekä samaa tonttia koskevan kauppakirjan. Epätavalliseksi sopimuksen ja kauppakirjan tekee se, että vuokralaista ja ostajaa ei niihin ole voitu kirjata, sillä sellaista ei tällä hetkellä ole. Järjestely johtuu siitä, että Kymenlaakson ulosottovirasto on myymässä Vaalimaa Shopping Center Oy:n irtaimen omaisuuden eli lähinnä tontilla sijaitsevat 5 600 neliön kellaritilat ja perustukset ulosmittausvelkojen kattamiseksi. Tarjousten saaminen edellyttää, että ostajalla on mahdollisuus tehdä uusi vuokra- ja osto-optiosopimus Virolahden kunnan kanssa. Tästä syystä Virolahden kunnan on ennen omaisuuden myynnin aloittamista päätettävä, millä ehdoin se on sopimuksen valmis tekemään. Länsikeskuksen tontin pinta-ala on 96 180 neliötä. Vuokraa kunta aikoo periä mahdolliselta tulevalta vuokralaiselta 166 496 euroa vuodessa. Sen lisäksi vuokralaisen tulee maksaa 304 000 euron vesihuollon liittymämaksu ja 150 784 euron hulevesiliittymämaksu. Mikäli vuokraaja haluaa myöhemmin käyttää osto-optiota, on tontista maksettava 3 330 000 euroa. Alustava sopimus ja kauppakirja hyväksytetään kunnanvaltuustossa, kuten myöhemmin mahdollinen vuokraus ja kauppakin.

