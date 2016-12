Uutinen

Etelä-Saimaa: Tiina Wilén-Jäppisen muistoa voi kunnioittaa kirjoittamalla muistokirjaan, kukkia ei ole suotavaa tuoda enää muistovaltuustoon — maanantain tilaisuus on kaikille avoin Imatran kaupungintalon valtuustosalissa pidetään maanantaina muistovaltuusto Tiina Wilén-Jäppisen muistolle. Muistovaltuusto on avoin valtuuston kokous, mutta esityslistaton sellainen. Imatran kaupungin hallintojohtaja Marita Toikka kertoo, että tilaisuuden kestoksi on määritelty tunti. — Muistovaltuusto on avoin tilaisuus, joka alkaa samaan aikaan kun valtuuston kokouskin alkaisi. Kaupungintalon talvipuutarhassa on alkuun kahvitus kello 16.30 alkaen. Siihen on varattu kuivakakkua ja pipareita tuplamäärä normivaltuustoon nähden, Toikka kertoo. Muistovaltuuston aluksi katsotaan lyhyt muistovideo Tiina Wilén-Jäppisestä. Sen jälkeen tilaisuuden avaa valtuuston varapuheenjohtaja Ismo Pöllänen. — Sitten on varattu aika puheenvuoroille, ensin vuorossa ovat kaupunginhallituksen puheenvuorot. Valtuustoryhmien tulee maanantaihin mennessä ilmoittaa kuka pitää puheenvuoron. Niitä on aika hyvin jo ilmoiteltu. Useimmiten puhuja on ryhmän puheenjohtaja. Puheenvuoroon on varattu aikaa kolme minuuttia, Toikka kertoo. Puheenvuoronsa pitää valtuustoryhmien jälkeen kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. — Tarkoitus ei tämän jälkeen ole pitää enää muita puheenvuoroja. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan näitä muiden puheenvuoroja kyllä, Toikka sanoo. Jos joku miettii pukeutumista, niin ohjeeksi annetaan surupuku tai tumma puku. Kaupungintalolla on maanantaista alkaen ollut muistokirja, johon voi kirjoittaa viimeisen tervehdyksensä Tiina Wilén-Jäppiselle. Tervehdyksen ehtii kirjoittaa vielä muistovaltuustopäivänä. Tilaisuuden päätyttyä kirja viedään pois. SPR:n kriisityöntekijät ovat paikalla muistovaltuuston ajan. He ovat päivystäneet kaupungintalolla muistokirjan läheisyydessä myös viikolla. — Peruskuntalaisilta on tullut palautetta, että heidän kanssaan on ollut hyvä jutella. Kirjaan on tullut paljon viestejä. Parhaiten tilaisuudessa muistoa voi kunnioittaa kirjoittamalla kirjaan. Toikka ei näe, että kaupungintalolle kannattaa tuona päivänä ottaa mukaan esimerkiksi surukukkia tai muita tuomisia. Niiden vastaanottamiseksi ei varata resursseja. Wilén-Jäppisen tulevasta siunaustilaisuudesta tulee avoin tilaisuus, johon kaikki ovat tervetulleita. Ajankohdan näkee kuolinilmoituksesta. Jos valtuustosali tulee täyteen väkeä, osa joutuu seuraamaan tilaisuutta talvipuutarhasta käsin. Muistovaltuusto haluttiin pitää erikseen ennen Imatran kaupunginvaltuuston kokousta, jossa käsitellään muun muassa ensi vuoden talousarviota. — Keskiviikkona on kyettävä tekemään päätöksiä, joten olisi ollut ehkä liian rankkaa pitää nämä yhdessä. Muistovaltuustoa ei videoida. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/10/Tiina%20Wil%C3%A9n-J%C3%A4ppisen%20muistoa%20voi%20kunnioittaa%20kirjoittamalla%20muistokirjaan%2C%20kukkia%20ei%20ole%20suotavaa%20tuoda%20en%C3%A4%C3%A4%20muistovaltuustoon%20%E2%80%94%20maanantain%20tilaisuus%20on%20kaikille%20avoin/2016521640404/4