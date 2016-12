Uutinen

Etelä-Saimaa: Markkinaherkut ovat tehneet kauppansa Linnoituksessa — joulumuoriksi kruunattiin Tuija Maaret Pykäläinen Lappeenrannan Linnoituksen perinteisillä joulumarkkinoilla on riittänyt väkeä ja kauppa on käynyt hyvin. — Vilkasta on ollut. Jo pari tuntia sitten sopanmyyjä kertoi, että soppa on myyty loppuun, Lappeenrannan nuorkauppakamarin markkinavastaava Aino-Liisa Sandholm kertoo. Hyvin oli tyhjentynyt myös Savitaipaleelta markkinoille tulleen Ester Lahenmiehen myyntipöytä iltapäivällä. Aamulla pöytä oli kukkuroillaan rieskaa, ruisleipää, piirakoita, lepuskoita ja kakkuja. Iltapäivällä jäljellä oli enää rippeet. Nuorkauppakamari järjestää Linnoituksen joulumarkkinat nyt jo 27:nnen kerran. Sandholm kertoo, että viime vuodet markkinoiden suosio on pysynyt aika tasaisena, joskin kiinnostus on ollut alkuaikoihin verrattuna hieman hiipumaan päin. Tänään lauantaina puoliltapäivin Linnoituksen joulumuoriksi kruunattiin Tuija Maaret Pykäläinen. Siviiliammatiltaan Pykäläinen on lastentarhanopettaja, mutta tullut tunnetuksi poliitikkona ja ihmisoikeusaktivistina. Markkinat ovat avoinna tänään kello 16 asti ja huomenna kello 10.00—16.00. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/10/Markkinaherkut%20ovat%20tehneet%20kauppansa%20Linnoituksessa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89joulumuoriksi%20kruunattiin%20Tuija%20Maaret%20Pyk%C3%A4l%C3%A4inen/2016121642119/4