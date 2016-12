Uutinen

Etelä-Saimaa: Lapset ja nuoret pääsevät mielenterveys- ja päihdehoitoon jonottamatta Mielenterveyden ongelmien vuoksi hoitoon hakeutuva lapsi tai nuori pääsee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) hoitoon jonottamatta. Jonoja ei perhepalveluiden ylilääkärin mukaan ole osastoille eikä poliklinikalle, vaan hoitoon pääsee heti. Hoidon tarpeen arvioiminen ja räätälöiminen yksilöllisesti on osa Eksoten strategiaa, mikä on tarkoittanut kaikissa sen palveluissa laitoshoidon vähentämistä ja avohoidon vahvistamista. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen intensiivisen avohoidon jakso nuoren omassa kasvuympäristössä kannattelee tilannetta siihen saakka, kunnes muu hoito terapioineen saadaan alkuun ja nuori avun piiriin. — Lapset ja nuoret pääsevät tarvittaessa myös terapiaan. Ratkaisevinta on oma sitoutuminen terapiaan, Suomalainen sanoo. Etelä-Karjalassa ei kuitenkaan tarpeen niin vaatiessa pääse ympärivuorokautiseen psykiatriseen hoitoon, sillä avohoitoon siirtyminen on tarkoittanut, ettei Etelä-Karjalassa enää ole sellaisia osastoja. Jos alle 12-vuotias lapsi tarvitsee ympärivuorokautista psykiatrista hoitoa, hänet lähetetään Helsinkiin. Jatkuvaa osastohoitoa tai pakkohoitoa tarvitseva nuori puolestaan lähetetään Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin nuorisopsykiatrian osastolle. — Helsingissä on viimeksi ollut lapsi osastohoidossa vuonna 2014 viiden päivän ajan. Nuoria on hoidossa Kymenlaakossa lähes tulkoon koko ajan. Lukumäärä vaihtelee hieman, mutta vuoden aikana heitä on siellä noin 40 potilasta, Suomalainen kertoo. Lasten ja nuorten talon viikko-osasto on avoinna pääsääntöisesti vain arkipäivisin. Osastolla voi yöpyä vain tiistaista torstaihin. — Osaston toiminta on joustavaa, ja se on avattu yksittäisten tapausten vuoksi myös viikonlopuksi, Suomalainen sanoo. Lue koko uutinen:

