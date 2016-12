Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolhittu Järvinen mukana SaiPan kokoonpanossa Oulussa kesken pelin ulos kokoonpanosta pudonnut Matti Järvinen on taas mukana SaiPan rivistössä. Järvinen loukkaantui perjantain ottelun toisessa erässä, mutta on Vaasassa tämän illan liigaottelussa Sportia vastaan jälleen pelikykyinen.Lappeenrantalaisten alkukauden paras hyökkääjä on ykkösketjun keskellä laidoillaan Brock Trotter ja Curtis Hamilton.SaiPan maalilla torjuntavuorossa on Frans Tuohimaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/10/Kolhittu%20J%C3%A4rvinen%20mukana%20SaiPan%20kokoonpanossa/2016121642034/4