Uutinen

Etelä-Saimaa: Hankintalaki rajoittaisi Saimaan tukipalvelujen myyntiä kilpailluille markkinoille Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri (Eksote) tuskin joutuvat kilpailuttamaan ruoka-, puhtaus- ja siivouspalvelujaan sekä kiinteistönhuoltoaan jatkossakaan. Kilpailuttamiselta vältytään, jos Saimaan tukipalvelut, Satu, järjestelee pesulatoimintaansa uudella tavalla. Lappeenrannan ja Eksoten omistama Satu työllistää 900 ihmistä. Uuden hankintalain pitäisi astua voimaan ensi vuoden alkupuolella. Lappeenrannan kaupungin omistajaohjauksesta vastaavan kaupunginsihteerin Juha Willbergin mukaan nyt varaudutaan järjestelyihin. — Jos palvelut joutuisi kilpailuttamaan, se olisi raskas ja tarpeeton prosessi, arvioi Willberg. Hankintalakiesityksen mukaan kuntien omistamat yhtiöt saisivat jatkossa myydä kilpailluille markkinoille korkeintaan viiden prosentin verran liikevaihdostaan tai enintään 500 000 eurolla. Jos jompikumpi noista rajoista ylittyy, joutuisivat kaupunki ja Eksote kilpailuttamaan kaikki Satulta nyt suoraan hankittavat palvelut. Willbergin mukaan Satun myymien pesulapalvelujen arvo on noin 600 000 euroa, eli raja ylittyy. Satun liikevaihto on noin 53 miljoonaa euroa, mutta tuo pesulapalvelujen rajan ylittävä ulosmyynti ”saastuttaisi” Willbergin mukaan koko yhtiön. — Jos tältä halutaan välttyä, on pesulatoiminta järjestettävä uudella tavalla. Esimerkiksi ulosmyyntiä on pudotettava, pesulatoiminta lopetettava tai myytävä. Willbergin mukaan Satun tehokkuutta ja taloudellisuutta on voitu arvioida esimerkiksi hintoja vertailemalla. — Vertailussa on joskus ongelmana se, ettei kaikkialla kuluihin ole laskettu kaikkia kustannuksia. Esimerkiksi Espoossa on halvempi kouluruoka, mutta Espoossa ei peritä sisäisiä vuokria. Eduskunnan talousvaliokunta antoi torstaina mietintönsä esityksestä uudeksi hankintalaiksi. Suomen Yrittäjien tiedotteen mukaan lakiesitys parantaa markkinoiden toimivuutta ja pienten sekä keskisuurten yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/10/Hankintalaki%20rajoittaisi%20Saimaan%20tukipalvelujen%20myynti%C3%A4%20kilpailluille%20markkinoille%20/2016121640074/4