Etelä-Saimaa: Haamurakennusten etsintä alkoi Lappeenrannan Myllymäessä Haamurakennusten metsästys on alkanut Lappeenrannassa Myllymäen kauppakeskittymän takana sijaitsevalla, vanhalla omakotialueella. Alueen kiinteistönomistajat ovat saaneet kaupungin rakennusvalvonnalta aiheeseen liittyvän kirjeen. — Kysymme kirjeessä kiinteistöomistajilta, mitä rakennuksia heillä omasta mielestään on tontillaan, rakennusvalvonnan päällikkö, rakennustarkastaja Päivi Salminen kertoo. Salmisen mukaan nyt odotellaan pilottikyselyn tuloksia. Pikku hiljaa kyselyjä laajennetaan koko kaupungin asemakaava-alueelle poisluettuna aivan uudet asuinalueet. Kyselyt suunnataan vanhemmille asuinalueille, joille on saatettu rakentaa lisää ensimmäisten rakennuslupien jälkeen. Myös kerrostalo- ja teollisuusalueet kuuluvat kyselyn piiriin. Asukaskysely on osa rakennetun ympäristön tarkastajan työtä. Kuuden vuoden määräajaksi valittu tarkastaja aloitti työnsä kaupungin rakennusvalvonnassa viime kesänä. Tarkastajan tehtävä on kartoittaa asemakaava-alueen rakennukset, jotta rakennuskantatiedot ja kiinteistörekisterit saadaan päivitettyä ajan tasalle. Asukaskyselyn vastauksia verrataan rakennusvalvonnan omiin tietoihin, ja samalla selviää, onko tonteilla luvatta rakennettuja rakennuksia. Myös kiinteistöjen rakennettujen neliöiden määrä saadaan tarkistettua. Haamurakennusten etsinnällä kaupunki hakee myös lisätuloja. Jos löytyy rakennuksia, joille olisi pitänyt hakea lupia, niille velvoitetaan hakemaan luvat, joista peritään lupamaksu. Ajantasaisilla rakennuskantatiedoilla saadaan lisää kiinteistöverotuloja. Lue koko uutinen:

