Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanhempien julistama koululakko jätti lapsia kotiin kahdeksi päiväksi Puolet Imatran Virasojan koulun oppilaista on keskeyttänyt kahdeksi päiväksi koulunkäynnin. Vanhempaintoimikunnan järjestämä mielenilmaus alkoi eilen torstaina ja jatkuu tänään perjantaina. Vuoksenniskalla Havurinteellä väistötiloissa joululomaan saakka toimivan koulun oppilaista on rehtori Lasse Tiilikan mukaan kotona noin 70. — Enemmän kuin pahimpina influenssa-aikoina, Tiilikka suhteuttaa. Koulun vanhempaintoimikunnan arvio on, että lakon piirissä on 40 perhettä. Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Riikka Lautamies sanoo lakon olevan vanhempien vastaus kaupungin toimille hajottaa koulun toiminta Linnalaan ja Vuoksenniskalle. Vanhemmat ovat esittäneet väliaikaisratkaisuksi tilaelementtejä Vuoksenniskan koulun pihaan. Virasojan koululaisten vanhempien lakonuhka on ollut päällä jo lokakuusta lähtien. Toimintaan ei lähdetty aiemmin, koska Lautamiehen mukaan keskusteluyhteyttä kaupungin kanssa ei haluttu heikentää. — Nyt asialla ei ole enää merkitystä. Saimme audienssin kaupungille, mutta tapaamisessa meille annettiin tiedoksi, kuinka kaupunki toimii. Vuoksenniskan koulun rehtori Lasse Tiilikka ennakoi Wilman täyttyvän vanhempien viesteistä viikonlopun aikana. Wilma on kodin koulun välinen yhteydenpitoväline internetissä. Tiilikka kertoo, että koululaisten vanhemmat ovat poissalojen yhteydessä innokkaita tietämään, mitä tehtäviä lapsille on annettu. Havurinteelle tieto vanhempien organisoimasta koululakosta tuli viikonlopun jälkeen. Tilanteeseen on sopeuduttu tilapäisillä opetusryhmien yhdistämisillä. — Tämä antaa henkilökunnalle mahdollisuuden valmistella edessä olevaa muuttoa, Tiilikka kertoo. Rehtori uskoo, että menetetyt oppitunnit pystytään saamaan kiinni lyhyessä ajassa. Päivittäistä koulutyötä enemmän lakko on haitannut joulujuhlan ohjelmien harjoittelua, kun osa oppilaista on kotona. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/09/Vanhempien%20julistama%20koululakko%20j%C3%A4tti%20lapsia%20kotiin%20kahdeksi%20p%C3%A4iv%C3%A4ksi/2016521633573/4