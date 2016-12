Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipalelaisille kerrotaan tarinoita kunnan palveluista — sydämellä, sovussa ja sisulla Savitaipaleen kunta oli mukana tutkija Maarika Mauryn otoksessa, jossa hän selvitti yritysten ja kuntien johdon ja työntekijöiden strategiatuntemusta. Ilmeni, että paperi oli Savitaipaleella jokseenkin tuntematon. Kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi soittikin Maurylle, joka on Kissconsulting-konsulttiyhtiön toimitusjohtaja, ja pyysi mukaan tekemään luettavampaa paperia. — Lähdimme yhdessä tekemään ihmisläheistä strategiaa voimassa olevan strategian pohjalta, Iso-Mustajärvi kertoo. Jo aiemmassa strategiassa oli linjattu asioita sen mukaan, miten kunta näyttäytyy eri-ikäisille. Nyt asiat haluttiin entisestään kirkastaa, nostaa esille keskeisimmät toimintatavat. Ne tiivistyivät kolmeen ässään: sydämellä, sovussa ja sisulla. — Kyse on siitä, miten asiat tehdään. Kirjatut asiat, kuten sydämellinen palvelu, pitää myös käytännössä lunastaa, Maury sanoo. Vanha nimikin jouti romukoppaan. Strategia on nyt Savitaipaleen salaisuus. Salaisuudesta tulee julkinen tarinoita kertomalla. — Kerromme viestinnässämme, miten Savitaipaleen henki ilmenee kunnan toiminnassa, Iso-Mustajärvi sanoo. Hän toivoo, että henki näkyy myös kuntalaisten keskuudessa. — Minulle on sanottu, että kateus on Savitaipaleen vahvin voimatekijä. Haluamme kääntää senkin positiiviseksi. Lue koko uutinen:

