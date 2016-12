Uutinen

Etelä-Saimaa: Royal Gallery soittaa melodista hard-rockia Ensin Tuomas Pihlajärvi löysi rumpali Tommi Vanten. Ja kun Pihlajärven vanha tuttu Markus Toivonen näytti siltä, että hänen kuuluu soittaa bändissä, oli bändi nimeltä Royal Gallery enää kitaristia vailla. Mikko Tervosen mukaantulo antoi soundille viimeisen silauksen. — Kun kemiat kohtaavat, kaikki helpottuu, Pihlajärvi sanoo. Varattiin aika EP:n eli minialbumin äänitykseen paikalliselle studiolle. Tavallista on, että tuore yhtye ensin treenaa ja keikkailee ja suunnittelee vasta sitten demon tekemistä. — Silloin se yleensä aina tökkää jossain vaiheessa: vedät keikkaa, mutta kukaan ei tunne biisejäsi, Pihlajärvi sanoo. Siksi Royal Gallery teki päinvastoin. Yhtyeen minialbumilla Greet Your Demons on neljä kappaletta. Jarkko Mattheiszen loi studiollaan levylle Toivosen luonnehdinnan mukaan lämpimän soinnin. Seuraavaksi bändi tarvitsee toisen kitaristin. Haku on käynnissä. — Soundi vaatii sen, sillä tämä ei ole purkkapoppia, Pihlajärvi tarkentaa. Yksi tärkeä periaate bändin perustamisessa on hauskanpito. — Kun perustaa bändin, pitää nimenomaan olla hauskaa, Toivonen huomauttaa. — Soitamme sitä, mistä itse tykkäämme, Pihlajärvi jatkaa. Hän muistuttaa, että uuden bändin kasaamnen on haastavaa, koska rahaa tai kohtuullisia treenitilojakaan ei yleensä ole liikaa. Laitteistot ovat kalliita. Nokkamiehenä Pihlajärvi antaa bändikavereittensa keskittyä soittamiseen ja hoitaa itse markkinointia, kotisivuja ja muuta toimistotyötä. — Demokratia ei bändeissä toimi, mieluummin vaikka toimiva diktatuuri, Toivonen veistelee. Mikko Tervonen säveltää, Pihlajärvi tekee tekstit ja sovitukset. Royal Gallery ei kurota kuuta taivaalta, mutta edetä se tahtoo. — Pitää uskoa omaan tekemiseen, Pihlajärvi sanoo. Greet Your Demons -levy tulee ulos ensin sähköisenä versiona Record Union -palvelun kautta. Se levittää musiikkia 15 palveluun, esimerkiksi Spotifyhyn ja Itunesiin. Tammikuussa minialbumista tehdään cd, joita painetaan sata kappaletta, joista puolet järjestysnumeroidaan ja varustetaan nimikirjoituksin. Keikkailun bändi aloittaa keväällä. Greet Your Demons -EP:n ensikuuntelutapahtuma la 10. joulukuuta klo 20, Pub Lintumies, Pormestarinkatu 6, Lpr. Lue koko uutinen:

