Uutinen

Etelä-Saimaa: Rauhan sesonki alkaa lähes 700 hengen venäläisryhmän juhlilla Venäläisyrityksen 680 hengen ryhmä tulee tänään viettämään virkistysviikonloppua Joutsenon Rauhassa. Holiday Club Saimaa odottaa myös uudesta vuodesta vilkasta. Tämän viikonlopun juhlat tarjoaa venäläinen ICT-yritys työntekijöilleen ja heidän perheilleen. 680 hengen ryhmä tulee Pietarista ja Moskovasta kahdella eri junalla Vainikkalaan, mistä vieraat jatkavat busseilla Rauhaan. Holiday Club Saimaan tiedotteen mukaan vieraille on järjestetty runsaasti ohjelmaa. Gaalajuhlassa Saimaa Arenalla vieraita viihdyttää muun muassa ryhmän mukana tuleva venäläisbändi. Tiedotteen mukaan venäläiset ovat tehneet Rauhaan runsaasti varauksia myös uudeksi vuodeksi. — Loma-asunnot ja mökit on jo lähes loppuunmyyty ja 228 hotellihuonetta ovat hyvää vauhtia täyttymässä. Uuden vuoden aikaan Holiday Club Saimaassa on myös kansainvälinen juniorijääkiekkoleiri. — Kesällä 2017 Paviljongissa tanssitaan venäläisiä häitä 50 juhlijan voimin. Myös Saimaan jääareena kasvattaa suosiotaan, Holiday Clubin myyntipäällikkö Marja Kotamäki kertoo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/09/Rauhan%20sesonki%20alkaa%20l%C3%A4hes%20700%20hengen%20ven%C3%A4l%C3%A4isryhm%C3%A4n%20juhlilla%20/2016121636971/4