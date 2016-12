Uutinen

Etelä-Saimaa: Muovikassi on tämän vuoden turhake Suomen Luonto -lehti on valinnut vuoden 2016 turhakkeeksi muovikassin. Valinnallaan lehden toimitus haluaa kiinnittää huomiota muovin aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Tiedotteessa lehti listaa muovikassien käyttöä Suomessa: asukasta kohti noin 55 muovikassia vuosittain, yhteensä vuositasolla noin 300 miljoonaa muovikassia.Ohuet muovipussit kuten hedelmäpussit mukaan lukien määrä nousee 900 miljoonaan vuodessa. — Vaikka suomalaiset ovat maltillisia muovikassien käyttäjiä, on edellä mainituissa luvuissa vähentämisen varaa, toimitus toteaa ja kehottaa käyttämään ostoksilla kestokassia tai käyttämään muovikassia useaan kertaan. Toimitus muistuttaa myös, että muovia päätyy paljon luontoon, vaikka sitä jo Suomessakin kerätään. — On arvioitu, että merissä lilluu parhaillaankin 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa ja joka vuosi tuo kuorma kasvaa 6–8 miljoonalla tonnilla. Suomen luonto -lehden toimitus valitsi vuoden turhakkeen 17. kerran lukijoiden lähettämien ehdokkaiden joukosta. Viime vuoden turhake oli muovinen kananmunakotelo ja sitä ennen turhakkeeksi on valittu muun muassa automaattinen saippua-annostelija, turkis, mönkijä ja ulkomainen pullovesi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/09/Muovikassi%20on%20t%C3%A4m%C3%A4n%20vuoden%20turhake/2016121636606/4