Etelä-Saimaa: Kelat odottavat ruuhkia loppuvuodeksi Toimeentulotukiasiakkaat täyttävät joulukuussa Kelan toimistoja. — Kyllä heidän määränsä lisääntyy koko ajan, sanoo Kelan palveluneuvoja Tellervo Heikkilä, joka kiertää Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden ja Imatran palvelupisteissä. Odotettavissa on jopa ruuhkia, kun asiakaspisteissä on muidenkin palvelujen hakijoita. — Kyllä odotamme, että asiakaspalvelussa tulee olemaan enemmän asiakkaita kuin tähän asti. Toimeentulotukiasiakkaat ovat tottuneet asioimaan henkilökohtaisesti, sanoo toimeentulotuen etuuskäsittelypäällikkö Raija Kostamo Kelan Eteläisestä vakuutuspiiristä. Kela on varautunut ruuhkiin palkkaamalla lisää työntekijöitä puhelin- ja asiakaspalveluun sekä etuuksien käsittelytyöhön. Uuden toimeentulotukilain mukaan perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät vuoden 2017 alussa kunnilta Kelalle. Tammikuun tukea on voinut hakea Kelalta jo joulukuun alusta. Maanantaina eli 12.12. avautuvat toimeentulotuen verkko- ja puhelinasiointiasiointi. Lue koko uutinen:

