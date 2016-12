Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Markkanen palaa SaiPan maalille Oulussa SaiPa saa arvokkaan pelaajan takaisin kokoonpanoonsa perjantai-illan jääkiekkoliigan vierasottelussaan Oulun Kärppiä vastaan. Lappeenrantalaisten maalille marssii jälleen Jussi Markkanen, jonka edellinen liigaottelu oli Tampereen Tapparaa vastaan 25. marraskuuta. SaiPan seitsemäntenä puolustajana on 19-vuotias Santeri Koponen, sillä joukkueen vakiopuolustajista sivussa ovat Per Savilahti-Nagander ja Jere Sneck. Hyökkääjistä loukkaantuneina ovat kapteeni Ville Koho, Joni Nikko ja Eetu Koski. Ottelu on SaiPalle tärkeä, sillä joukkue on voittanut edellisistä kahdeksasta liigaottelustaan vain yhden. Kärpät on tällä hetkellä sarjassa 12:s, SaiPa 13.s. Lauantaiksi SaiPa matkustaa Vaasaan, jossa se kohtaa Sportin. Lue koko uutinen:

