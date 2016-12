Uutinen

Etelä-Saimaa: Joulumarkkinat tuovat säpinää Linnoituksen muutenkin vironneeseen talveen Linnoituksen perinteiset joulumarkkinat järjestetään viikonloppuna Lappeenrannassa. Lauantaina ja sunnuntaina Katariinantori täyttyy noin sadasta markkinamyyjästä, jotka myyvät käsitöitä, koristeita, leivonnaisia ja muita jouluaiheisia tuotteita. Tapahtuma kuuluu olennaisesti kaupungin jouluperinteisiin, sillä se järjestetään tänä vuonna jo 27. kerran. Vielä joitakin vuosia sitten joulumarkkinat oli yksi harvoja talvisia viikonloppuja, jolloin Linnoituksessa oli väkeä ja vilskettä. Viime aikoina Linnoituksen talvessa on alkanut olla muutenkin kuhinaa ja myös aiempaa enemmän järjestettyjä tilaisuuksia. Niistä vastaavat niin Lappeenrannan museot, Kehruuhuone kuin koko alueen toimijat yhdessä. — Olen itse työskennellyt museolla lähes kahdeksan vuotta, ja sinä aikana Linnoituksen toimijoiden välinen yhteistyö on koko ajan lisääntynyt ja suunnitelmallistunut, kertoo amanuenssi Mona Taipale Etelä-Karjalan taidemuseosta. Tulevana talvena tiedossa on lisää tapahtumia, joista uusin on tammikuinen Linnoituksen sydäntalvi. Lappeenrannan kuvataidekoulu tuottaa Katariinantorille jäälinnan ja jääveistoksia eri puolille Linnoitusta. Tarkoituksena on kiinnittää huomio 100-vuotiaan Suomen talvisen luonnon kauneuteen ja Linnoituksen kiinnostavaan historiaan. Linnoituksen elävöittämisessä suuri rooli on Kehruuhuoneella. Arkisin ja lauantaisin Kehruuhuone on suosittu lounaspaikka. Lisäksi Kehruuhuoneella on ollut kuluneena syksynä runsaasti kulttuuritarjontaa. Sari Kaasisen mukaan sopiva toimintamalli on alkanut hiljalleen löytyä. — Olemme alkaneet hahmottaa, millaisia konsertteja ja tapahtumia täällä kannattaa tuottaa. Linnoituksen joulumarkkinat 10.—11.12. klo 10—16. Lue koko uutinen:

