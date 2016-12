Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksote palkkasi henkilöstöjohtajan — Imatran mukaantulo toi lisää töitä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on saanut henkilöstöjohtajan. Tehtävässä aloitti Sanna Puranen marraskuun lopussa. Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen perustelee uuden johtaja palkkaamista muun muassa Imatran mukaan tulolla Eksoteen. — Eksoten henkilöstömäärä kasvoi yli 600:lla, kun Imatra liittyi. Lisäksi meneillään olevat monet uudistukset ovat lisänneet hallinto- ja henkilöstöjohtajan työmäärää, Itkonen kertoo. Eksotella on kaikkiaan noin 4 700 työntekijää kokoaikaisiksi muutettuna. Itkonen kertoo noin 30 hakeneen henkilöstöjohtajan paikkaa. Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta valmistunut Puranen on työskennellyt muun muassa Laroxilla ja Outotecilla ja ollut viimeksi projektitehtävissä Jyväskylässä. Eksotella oli vielä vuonna 2014 hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan virat. Kun hallintojohtaja Virpi Kölhi lähti, hallintojohtajan virka lakkautettiin. Hallintojohtajan työt jaettiin muun muassa henkilöstöjohtajalle, jonka tehtävänimike muuttui hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi. Tuota virkaa on hoitanut Keijo Siiskonen. Osa henkilöstöjohtajan tehtävistä siirtyi tuolloin palvelussuhdepäällikölle. Sen lisäksi hallintojohtajan tehtäviin kuuluneet lakiasiat edellyttivät lakimiehen palkkaamista. Uusi henkilöstöjohtaja Sanna Puranen esittäytyi keskiviikkona Eksoten hallitukselle, samoin kuin Eksoten uusi tekninen johtaja. Hän on Juha Akkanen. Hänen edeltäjänsä Juhani Ahokas jäi eläkkeelle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/09/Eksote%20palkkasi%20henkil%C3%B6st%C3%B6johtajan%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Imatran%20mukaantulo%20toi%20lis%C3%A4%C3%A4%20t%C3%B6it%C3%A4/2016121636671/4