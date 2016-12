Uutinen

Etelä-Saimaa: Yliopisto luopuu Skinnarilan hovista — rakennus voi päätyä myyntiin Skinnarilan hoville pohditaan uutta käyttöä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ei enää jatkossa vuokraa sitä edustustilakseen. Skinnarilan hovi on Lappeenrannan arvorakennuksiin kuuluva vanha huvila Skinnarilanniemessä yliopiston lähellä. Sen omistaja on Suomen yliopistokiinteistöt Oy. Päärakennus on vuosikymmenet toiminut yliopiston edustustilana, ja sitä on vuokrattu myös ulkopuolisille esimerkiksi juhlapaikaksi. Pieni piharakennus on ollut yliopiston käytössä muun muassa vieraiden majoitustilana. Yliopisto on nyt päättänyt luopua Skinnarilan hovi käytöstä. — Taustalla on yliopiston säästöohjelma ja viime syksyn yt-neuvottelut, kertoo yliopiston talousjohtaja Minna Sutela. Yliopisto jo irtisanoi Skinnarilan hovin vuokrasopimuksen yliopistokiinteistöjen kanssa ensi vuoden alusta. Sutelan mukaan nyt on kuitenkin neuvoteltu vuokrasopimukseen jatkoaikaa kesäkuun loppuun saakka. — Yliopiston tukisäätiö on luvannut tukea meitä puolen vuoden vuokran verran. Sutelan mukaan nyt mietitään hovin jatkokäyttöä. Hän muistuttaa, että rakennus on peruskorjauksen tarpeessa. — Jos sinne löytyy sopiva toimija, olemme valmiit ottamaan sieltä edelleen käyttötunteja yliopistolle. Yliopistokiinteistöt etsii Skinnarilan hoville uutta vuokralaista. Ellei sellaista löydy, hovi pannaan myyntiin, kertoo Juha Uotila, yliopistokiinteistöjen asiakkuuksista ja kampuskehityksestä vastaava johtaja. — Kevään aikana selvitellään erilaisia vaihtoehtoja, Uotila toteaa. Lue koko uutinen:

