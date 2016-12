Uutinen

Etelä-Saimaa: Tyrmäystipoista huhutaan — poliisille ei ole tullut ilmoituksia Poliisille ei ole tullut ilmoituksia mahdollisesta tyrmäystippojen käytöstä Lappeenrannan ravintoloissa. Facebookin Lappeenranta-ryhmässä kerrottiin tiistaina tyrmäystippakokemuksista, joista osa on kertojien mukaan päättynyt sairaalapetiin. — Epäilyjä nousee esille silloin tällöin, mutta ei nyt vähään aikaan, rikoskomisario Teemu Liikkanen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo. Liikkanen muistuttaa, että jos joku epäilee tulleensa huumatuksi, tärkeää olisi hakeutua mahdollisimman pian verikokeeseen. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä kerrotaan, että nopein reitti kulkee tällöin arkisinkin keskussairaalan päivystyksen kautta. Vaikka verikoe todistaisi mitä, asian selvittäminen on silti vaikeaa. — Pitäisi tietää, missä on illan mittaan käyty ja tehty ja ketä on ollut paikalla. Usein muistikuvat ovat hataria, ja joidenkin aineiden vaikutus tulee esiin vasta tuntien päästä, Liikkanen huomauttaa. Ravintolaa ei poliisin mukaan voi pistää vastuuseen mahdollisista huumaustapauksista. Normaali järjestyksenvalvonta ei mitenkään voi yltää kaikkeen. — Lähtökohta on jokaisen oma vastuu. Porukasta vaikka yksi voi vahtia kaikkien juomia, Liikkanen toteaa. Huumaavia aineita ihmisten juomalaseihin sujauttelevalla henkilöllä on poliisin mukaan yleensä mielessään seksuaali- tai omaisuusrikos. Lue koko uutinen:

