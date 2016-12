Uutinen

Etelä-Saimaa: Royal House osti Hennalan varuskuntaa Lahdesta Senaatti-kiinteistöt on on myynyt Lahden Hennalan varuskunnasta useita isoja rakennuksia Royal House Oy:lle. Yhtiö on aiemmin ostanut entisiä valtion rakennuksia myös Etelä-Karjalasta. Kiinteistösijoitusyhtiö Royal House teki vuonna 2010 kaupat Konnunsuon vankila-alueesta ja Imatran Immolassa rajavartiolaitoksen käytössä olleista rakennuksista. Kauppahinta niistä oli 2,5 miljoonan euron luokkaa. Hennalasta Royal House osti 2,2 miljoonalla eurolla kaksi kasarmirakennusta, sairaalan ja esikuntarakennuksen. Senaatti-kiinteistöjen tiedotteen mukaan kaikki Hennalan vanhat varuskuntarakennukset on nyt myyty. Hennala on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Tiedotteen mukaan aluetta kehitetään kaupunkilaisten ja yritysten yhteiseen käyttöön. Lappeenrannan Rakuunamäeltäkin saattaa lähivuosina päätyä vanhoja kasarmeja myyntiin kun Maasotakoulu keskittää toimintansa Leirikentän alueelle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/08/Royal%20House%20osti%20Hennalan%20varuskuntaa%20Lahdesta/2016121630067/4