Etelä-Saimaa: Pesukoneitakin pitää joskus pestä — katso marttojen siivousvinkit! Milloin puhdistit viimeksi astianpesukoneesi roskasihdin? Se kannattaisi tehdä viikottain. Myös pyykinpesukonetta pitää muistaa puhdistaa aika ajoin — samoin kuin kaikkia muitakin kodinkoneita. Huollettu ja puhdistettu kodinkone kestää kauemmin, on turvallisempi käyttää ja voi kuluttaa vähemmän sähköä, neuvovat martat. Kymenlaakson marttojen kotitalousasiantuntija Virpi Ikonen suosittelee puhdistusta heti tahran tultua. — Pinttynyttä likaa on aina hankalampi poistaa. Ensimmäiseksi on hyvä lukea kodinkoneiden käyttöohjeet. — Niissä voi olla puhdistusneuvoja ja varoituksia esimerkiksi hankaavien aineiden käytöstä. Lisävinkkejä netissä www.martat.fi. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

