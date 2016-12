Uutinen

Etelä-Saimaa: Muistatko nämä hittilelut — keräsimme listan joulusesonkien himotuimmista tuotteista Lelukauppojen joulumyynti painottuu joka vuosi tiettyihin hittituotteisiin. Viime vuonna Minecraft-pelin oheistuotteet ja Disneyn Frozen-hahmot olivat erityisen kysyttyjä. Tänä vuonna kohistaan kanadalaisen Spin Master -leluyhtiön Hatchimals-munista. Mutta mikä tekee lelusta suositun? Turun yliopiston tutkijatohtorin Katriina Heljakan mukaan hittituotteen täytyy samaan aikaan tuntua tutulta ja yllättää. Suosion nousuun vaikuttaa merkittävästi myös onnistunut markkinointi eri medioissa. — Kyse on niin sanotusta wow-efektistä. Hittituotteet ovat sellaisia, joissa on sopivasti huumoria ja samaistuttavuutta, sanoo leikkimisen tutkimiseen erikoistunut Heljakka. Hänen mukaansa suosikkilelujen ominaisuudet kuvaavat usein vallalla olevaa lelumuotia. — Tällä hetkellä hahmolelujen ulkonäössä korostuu mangasta ja animesta otetut vaikutteet kuten isot silmät ja iso pää. Esimerkiksi My Little Pony näyttää hyvin erilaiselta kuin minun lapsuudessani. Takavuosina ponilelut olivat pyöreästi muotoiltuja ja tuoksuivat voimakkaasti. Nyt ne ovat pitkäraajaisia ja solakoita. Heljakan mukaan onnistuneiden lelujen oivalluksia käytetään hyödyksi tulevien lelujen kehittelyssä. Myös lyhytaikaiseksi hitiksi nousseet lelut voivat vaikuttaa merkittävästi alan trendeihin. Keräsimme listan takavuosien suosikkileluista, jotka ovat muokanneet alan trendejä. Katso, löydätkö listalta tuttuja tuotteita. Star Wars Elokuvasarjaan perustuvien hahmojen myynti alkoi 1970-luvun lopulla. Tuotteet ovat olleet suosittuja kaikilla vuosikymmenillä siitä lähtien. 1990-luvulla suosiossa oli suvantovaihe, mutta se päättyi, kun elokuvasarjalle alettiin tehdä jatkoa. Episodi 1 — Pimeä uhka tuli teattereihin vuonna 1999. Kaalitarhan tenava Nukkejen myynti alkoi vuonna 1978. Suomessa tuotesarja löi läpi 1980-luvulla. My Little Pony Ponilelujen myynti alkoi vuonna 1983. Alkuvuosina ponit tuoksuivat voimakkaasti ja olivat olemukseltaan pyöreitä. Nykyään ne näyttävät keijumaisilta. Barbie-nuket Myynti alkoi Yhdysvalloissa vuonna 1959. 1990-luvun lopulla Barbien rintoja piennettiin ja lantiota sekä vyötäröä levennettiin. View-Master Katselulasit esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1939, mutta Suomessa ne yleistyivät 1960-luvulla. Masters of the Universe He-Man -hahmon ympärille nivoutuva lelusarja lanseerattiin vuonna 1981. Lelujen maailmasta luotiin myös animaatiosarja ja elokuva. Tamagotchi Virtuaalilemmikki lanseerattiin vuonna 1996, mutta Suomessa se villiinnytti jouluna 1997. Sen jälkeen myyntiluvut laskivat. Monchhichi Apinanuket tulivat myyntiin vuonna 1974. Suomessa ne saavuttivat suosiota 1980-luvulla. Trollit Tanskalainen hahmolelu tuli myyntiin ensimmäisen kerran vuonna 1959. Suomessa Trolli-leluja myytiin paljon 1990-luvulla. Nyt hahmot ovat taas nosteessa. Niistä tehty animaatioelokuva julkaistiin Suomessa lokakuussa. Furby Robottilemmikki Furby tuli markkinoille 1990-luvun lopussa. Sitä on herätetty henkiin uusilla lanseerauksella ensin vuonna 2005 ja sittemmin viime vuosina. Zhu Zhu Pets Robottihamsterit löivät läpi 2010-luvun taitteessa. Viime vuosina niiden suosio ei ole enää yltänyt huippusesonkien tasolle, vaikka hamstereista on tehty muun muassa uusi tv-sarja. Turtles Hahmolelujen myynti alkoi vuonna 1988. Suomessa Turtles-hahmot olivat erityisen suosittuja 1990-luvun alkupuolella. Hahmoja myydään edelleen, mutta suosio ei ole takavuosien tasolla. Frozen-tuotteet Disneyn elokuvan hahmoleluja ja muita tuotteita alettiin myydä ennen joulua 2013. Ne ovat yhä yksi joulun hiteistä. Frozen-tuotteet ovat säilyttäneet suosionsa poikkeuksellisen kauan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/08/Muistatko%20n%C3%A4m%C3%A4%20hittilelut%20%E2%80%94%20ker%C3%A4simme%20listan%20joulusesonkien%20himotuimmista%20tuotteista/2016521623086/4