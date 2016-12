Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemin kunta on pääsemässä irti talouden alijäämistä vielä tämän vuoden aikana Lemin kunnanvaltuusto pääsee tekemään ensi vuoden talousarviota puhtaalta pöydältä. Kunnan talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen laskee, että Kuukanniemen homekoulun purkamisesta syntyneet vajeet saadaan katettua vielä kuluvan vuoden aikana.— Tässä on vielä vuotta jäljellä, mutta näyttää siltä, että viime vuoden tilinpäätöksen alijäämä saadaan katettua vielä tämän vuoden aikana, Pitkänen sanoo.Lemin kunta on tänä vuonna saanut selvästi enemmän verotuloja kuin talousarviota laadittaessa ennakoitiin. Ensi vuonna kunnan verotulot laskevat ennusteen mukaan. Pitkäsen mukaan kunnan kassaan kilahtaa veroeuroja silti enemmän kuin vuonna 2015.Laskelmien mukaan Lemi saa ensi vuonna valtionosuuksia 180 000 euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Pitkäsen mukaan valtionosuuksien väheneminen johtuu kilpailukykysopimuksesta.— Kiky-sopimus vähentää kunnan palkkamenoja ja valtio ottaa näistä säätöistä omansa, Pitkänen sanoo.Lemi jatkaa tiukkaa taloudenpitoa. Talousarvion tasapainotuksessa hallintokuntien esittämistä menoista jouduttiin karsimaan yhteensä lähes 0,7 miljoonaa euroa. Kunta aikoo pärjätä myös ensi vuonna nykyisellä 21 prosentin kuntaverollaKunnan tärkeimpiä investointikohteita ensi vuonna on Kuukanniemen uuden koulun kalustaminen. Lue koko uutinen:

