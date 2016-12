Uutinen

Etelä-Saimaa: Koulupäivä kului piparikaupoilla Lappeenrannan Voisalmen koulun viidennen luokan oppilaat viettävät pienyrittäjäpäivää ja myyvät erilaisia tuotteita Isossa-Kristiinassa K-kaupan edessä. Oppilaat ovat itse suunnitelleet ja valmistaneet tuotteensa, ja niistä kerätyt rahat hyödynnetään myöhemmin luokkaretkeä varten. Pienyrittäjäpäivä on osa Nuori yrittäjyys ry:n toimintaa, jonka tarkoitus on opettaa ensisijasesti neljäs- ja viidesluokkalaisille yrittäjyyttä ja työelämän taitoja. Myyntitapahtumassa lapset pääsevät kokeilemaan käytännössä markkinointia ja myyntipuheen pitämistä. He ovat myös itse suunnitelleet projektin aikana logoja, luoneet omat verkkosivustot ja suunnitelleet erilaisia tuotteita ja niiden markkinoimista. Voisalmen koulun opettaja Kaisa Puranen kertoo, että yrittäjyyden opettaminen vastaa hyvin uudistunutta opetussuunnitelmaa. — Työelämäntaidot ja yrittäjyys ovat nykyään keskeisessä roolissa. Purasen mukaan lapset pääsevät pienyrittäjäpäivän aikana opettelemaan monia tärkeitä asioita. — Tässä oppii erinomaisesti esiintymistä, tietotekniikan käyttöä ja laskemista. Viidesluokkalaiset Emil Lindström, Teemu Hakari, Joona Tarjavuori ja Sebastian Rantala myyvät pisteellään piparilaatikoita, joiden sisällä on mukava yllätys. Heidän mielestään päivän aikana oppii oikeita yrittäjyystaitoja ja on mukavaa nähdä ilo ostajan kasvoilla. Suvi Lyytikäinen Lue koko uutinen:

