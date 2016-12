Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupunginjohtaja Lintunen: Trollien levittämä väärä tieto Imatran tragediasta ei ehtinyt levitä Venäjällä laajasti Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen matkusti keskiviikkona Pietariin korjaamaan vääriä tietoja Imatran tragediasta. Viestipalvelu Twitterin trollitili väitti kolmoissurman uhrien olleen venäläisiä. Venäläiset ryhmät peruivat vierailujaan Imatralle, koska heitä huoletti kaupungin turvallisuus. Lintunen kertoo, ettei väärä tieto ehtinyt levitä Venäjällä laajasti. — Pelko ei levinnyt tavalliseen kansaan. He ymmärtävät, että tällaiset valeuutiset ovat täyttä soopaa. Imatra ja Lappeenranta olivat Pietarissa esittelemässä muun muassa paikallisille toimittajille vuodenvaihteen tapahtumia Etelä-Karjalassa. Lintusen ei alun perin pitänyt matkustaa Venäjälle. — Päätin kuitenkin lähteä ja pitää tilaisuudessa oman puheenvuoroni Imatran tragediasta. Kerroin sen, mitä poliisi on kertonut. Tilaisuudessa oli noin 30 henkeä. Sen jälkeen Lintunen tapasi muutamia median edustajia ja poliitikkoja henkilökohtaisesti. — Keskustelu oli asiallista, ja viesti tapahtumien kulusta meni perille. On tärkeää käydä paikan päällä, eikä vain välittää viestejä. Torstaiksi Imatralle suunniteltu tapaaminen venäläisten paikallisjohtajien kanssa peruuntui. Pietarin-matkalla sovittiin uusi tapaaminen helmikuulle, Lintunen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/08/Kaupunginjohtaja%20Lintunen%3A%20Trollien%20levitt%C3%A4m%C3%A4%20v%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20tieto%20Imatran%20tragediasta%20ei%20ehtinyt%20levit%C3%A4%20Ven%C3%A4j%C3%A4ll%C3%A4%20laajasti/2016121631934/4