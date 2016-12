Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaalle saattaa tulla toinen biojalostamo, UPM perusti työryhmän selvittämään tulevia investointeja UPM ei tässä vaiheessa paljasta, aikooko se ottaa pöytälaatikosta pari vuotta sitten hyllytetyn suunnitelman uudesta biojalostamosta Lappeenrannan Kaukaan tehdasalueelle. UPM perusti syksyllä yksikön selvittämään uusia biopolttoaineinvestointeja. Maan hallituksen ja EU:n komission biolinjauksissa kehittyneiden biopolttoaineiden kysyntä kasvaa moninkertaiseksi, ja UPM:n tavoitteena on kasvaa merkittäväksi kehittyneiden biopolttoaineiden valmistajaksi. Petri Kukkosen johtama UPM:n kymmenhenkinen työryhmä selvittää yhtiön biopolttoaineiden seuraavia askelia kohti tuotannon laajentamista. — Selvittelyn alla ovat tulevaisuuden raaka-aineet, seuraavat teknologiat sekä seuraavat investoinnit tai yhteistyökuviot, kertoo UPM:n biopolttoaineiden liiketoimintajohtaja Sari Mannonen. UPM suunnitteli uutta 200 miljoonan euron biojalostamoa Kaukaalle, mutta veti työ- ja elinkeinoministeriölle jättämänsä tukihakemuksen pois vuoden 2014 lopussa. Suunnitelmissa oli valmistaa puupohjaista bensiiniä ja dieseliä. Raaka-aineena olisi käytetty prosessitähteitä ja kiinteää puumassaa. UPM ilmoitti odottavansa, mitä tavoitteita maat asettavat liikenteen biopolttoaineille Euroopassa, Suomessa ja Pohjoismaissa. Nyt linjauksia on saatu, joskaan ei vielä päätöksiä. Maan hallitus on asettanut vuoteen 2030 mennessä tavoitteeksi uusiutuvan biopolttoaineen 30 prosentin osuuden liikenteessä. — Jotta tavoite toteutuisi, pitäisi kapasiteettia saada lisää kuuden Lappeenrannan laitoksen tuotannon verran, Jukka Saarinen työ- ja elinkeinoministeriöstä kuvaa. Hän uskoo, että uusia investointeja voisi alkaa tällä vuosikymmenellä. Tukeakin olisi luvassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/08/Kaukaalle%20saattaa%20tulla%20toinen%20biojalostamo%2C%20UPM%20perusti%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4n%20selvitt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20tulevia%20investointeja/2016121622830/4