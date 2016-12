Uutinen

Etelä-Saimaa: Joulukuusenviljelijä pääsee pian moottorisahan varresta torille Moottorisahan sulosoinnut ovat näinä päivinä Timo Partisen ääniympäristö. Kuun vaihteesta alkoi aika, jolloin jouluksi koteihin myytävät kuuset on kaadettava ja haettava metsästä. — Myyntiaikaan ei enää kerkiä. Partinen kirjaimellisesti asuu joulupuusavotassa, sillä kuuset kasvavat pellon kulmissa ja vanhoilla hakamailla aivan kodin ympärillä Ruokolahdella. Runko napsahtaa poikki moottorisahalla, ja sen jälkeen on käsisahan vuoro, kun Partinen viimeistelee puun myyntikuntoon. Kuusi kulkee kasvupaikaltaan mönkijällä halliin, jossa siitä karisevat viimeisetkin lumet ennen torille lähtöä. Korjuu on sen verran kiireistä hommaa, että puut on pitänyt valita jo aiemmin. Nauhalla merkityt kaatuvat nyt liukuhihnatyönä. — Puut on katsottu ja merkitty syksyn mittaan muista töistä jääneinä luppohetkinä. Eniten nauhoja on 2—2,5-metrisissä, 8—10-vuotiaissa metsäkuusissa, jotka ovat tasaisia ja sopusuhtaisia.Valikoimaa on silti pienistä pöytämalleista nelimetrisiin. Viljelijä pähkäilee puiden valintaa vähemmän kuin asiakkaansa. — Kyllä silmä sanoo, että tuo kannattaa ottaa. Joulupuu on laadukkain, jos viljelijä on ehtinyt leikata sitä kahdesti vuodessa. Partinen sanoo, että kevättalvinen leikkuu on mukavaa hommaa, sillä ulkona on ilo olla aurinkoisilla hankikeleillä, kun ei ole muita kiireitä. Sen sijaan elokuisen oksien trimmauksen aikaan peltoviljelijällä on muutakin tekemistä, joten se voi jäädä tekemättä. — Ovathan nuo silti vielä kaupaksi menneet. Partinen tuntee ostajan arvioivan silmän tarkkuuden. — Monta kertaa katsotaan koko varasto läpi, ja neuvotellaan vielä perheen kesken. Siihen ei kannata myyjän sotkeentua, hän nauraa. Partinen on oppinut päämarkkinansa Imatran mieltymykset. Useimpien suosikki on kohtuullisen kapea, hieman avoin, huoliteltu ja napakkaoksainen puu. Tiheää ja leveää akuankkamallia on hankala saada kaupaksi. Partisella on myös hieman serbiankuusta, mustakuusta ja pihtakuusta. Selvä enemmistö on kuitenkin perinteistä metsäkuusta, mikä sopii sekä ostajille että myyjälle. — Siitä tietää, mitä saa, ja taimet ovat halpoja. Ensimmäiset joulupuut Partinen on jo toimittanut asiakkaille. Ne ovat menneet ulko- ja julkisiin tiloihin. Sesonki jatkuu joulun jälkeenkin, sillä viimeiset ostajat ovat ensi vuoden puolella joulua viettäviä itänaapureita. Partiselle joulua edeltävien viikkojen torimyynti on työn suola. — On mehukkaat jutut, ja näkee paljon ihmisiä, joista moni on tullut tutuksi. Kun tällä ei pääse rikastumaan, niin onpahan ainakin se sosiaalinen puoli. Timo Partinen aloittaa joulukuusien myynnin Imatralla Imatrankosken torilla lauantaina 10.12. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/08/Joulukuusenviljelij%C3%A4%20p%C3%A4%C3%A4see%20pian%20moottorisahan%20varresta%20torille/2016121622569/4