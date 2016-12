Uutinen

Etelä-Saimaa: Arkistosta: Skinnarilan hovin kultakausi alkoi 1920-luvulla, ennen sotia se oli musiikkivaikuttajien kohtauspaikka Skinnarilan hovi rakennettiin vuonna 1904. Kokonaisuudessaan tämä rakennuksen historiaa koskeva juttu julkaistiin Etelä-Saimaassa alunperin lokakuussa 2007. Juttu on arvio Mikko Kohvakan kirjoittamasta rakennuksen historiikista. Skinnarilan hovi voisi olla Nellinen. Se on paikan nimi vanhoissa kartoissa. Nellinen sijaitsi Lappeen kunnassa Pien-Saimaan niemessä Kinnarin tilan takamailla. Pietarissa asunut hopeaseppä Pekka Silventoinen ihastui seudun luonnon kauneuteen ja osti sieltä sadan hehtaarin tilan rakennuksineen vuonna 1895. Ne paloivat, mutta tilalle valmistui uusi huvila vuonna 1904. Se on Skinnarilan hoviksi kutsuttu rakennus, josta tuli Silventoisen perheen kesäpaikka lähes 70 vuodeksi. Perhe oli kulturelli, ja tyttärien avioliittojen myötä siihen tuli lisää kulttuuripersoonia. Kuuluisin vävy oli säveltäjä Toivo Kuula, jonka kanssa laulaja Alma Silventoinen meni naimisiin vuonna 1914. Avioliitto päättyi traagisesti Toivo Kuulan väkivaltaiseen kuolemaan Viipurissa keväällä 1918. Hovin kulttuurihistoriallinen kultakausi alkoi 1920-luvulla. Silloin huvilalla kävivät kesänvietossa paitsi Pekka Silventoisen lapset perheineen, myös heidän taiteilijaystävänsä. Skinnarilan hovi oli talvisotaan asti Suomen musiikkielämän vaikuttajien kohtauspaikka. Mikko Kohvakka rinnastaa sen merkitykseltään Tuusulan rantatien ja Kirkkonummen Vitträskin taiteilijayhteisöihin. Silventoisen suku vietti huvilallaan kesiä perhepiirissä vuoteen 1963. Sitten Skinnarilan hovi siirtyi Lappeen kunnan, sittemmin Lappeenrannan kaupungin omistukseen. 1970-luvun alussa huvilan naapuriin alkoi nousta Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. Sen ylioppilaskunta LTKY esitti vuonna 1974 aution huvilan kunnostamista teekkaritoiminnan tyyssijaksi. Kunnostuspäätös tehtiin vuonna 1978. Skinnarilan hovista tuli kuitenkin korkeakoulun, nykyisen yliopiston edustustila. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/08/Arkistosta%3A%20Skinnarilan%20hovin%20kultakausi%20alkoi%201920-luvulla%2C%20ennen%20sotia%20se%20oli%20musiikkivaikuttajien%20kohtauspaikka/2016121635117/4