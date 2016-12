Uutinen

Etelä-Saimaa: 86-vuotias kapellimestari Jorma Panula johtaa tänään Lappeenrannan kaupunginorkesterista ja musiikkiopistolaisista koostuvaa isoa sinfoniaorkesteria Lappeenrannan musiikkiopiston nuoret soittajat saavat tänään torstaina kokea, millaista on soittaa legendaarisen Jorma Panulan johdolla. Opiston orkesteri esiintyy yhdessä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa Suomalaisen musiikin päivä -konsertissa. Panula tunnetaan erityisesti Sibelius-Akatemian pitkäaikaisena orkesterinjohdon opettajana, jonka oppilaat ovat saavuttaneet mainetta maailmalla. Panulan opista ovat ponnistaneet muun muassa Esa-Pekka Salonen, Osmo Vänskä, Jukka-Pekka Saraste, Sakari Oramo, Susanna Mälkki ja Mikko Franck Opettajana Panula ei ole koskaan uskonut käskemiseen, vaan on pyrkinyt tukemaan sitä, että kukin kapellimestarioppilas löytäisi omat vahvuutensa. — Jos käskee oppilasta, että tee näin, niin nehän oppivat vain matkimaan. Tämä on tyypillistä aasialaisille. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Yksi asia, minkä Panula kuitenkin oppilailtaan kieltää, on turha liikehtiminen kapellimestarin korokkeella. — Orkesterin edessä ei pidä tanssia eikä hyppiä. Jotkut pomppivat niin kuin pupujussit. Jos haaveilee muusikon tai jopa kapellimestarin ammatista, Panulan mukaan kaiken perustana on yhdessä soittaminen. — Pitää oppia pienestä pitäen kuuntelemaan kaveria. Lue koko uutinen:

