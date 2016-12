Uutinen

Etelä-Saimaa: Yle: Venäläiset peruivat Imatran-vierailuja — Lintunen oikoo Pietarissa surmatietoja Venäläiset ryhmät ovat peruneet vierailujaan Imatralle kolmoissurmasta levinneiden väärien tietojen takia, kertoo Yle. Verkossa on väitetty Imatran viikonlopun surmien uhrien olleen venäläisiä, mikä on saanut venäläiset huolestumaan Imatran turvallisuustilanteesta. Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen kertoo Ylelle, että tämän takia venäläisten paikallisjohtajien kanssa torstaiksi suunniteltu tapaaminen on peruuntunut. Tänään keskiviikkona Imatra ja Lappeenranta ovat Pietarissa esittelemässä muun muassa paikallisille toimittajille joulun ja uudenvuoden tapahtumatarjontaa Etelä-Karjalassa. Kaupunginjohtaja Lintunen meni mukaan oikomaan vääriä tietoja Imatran tragediasta. Hän kertoo käyvänsä asiat läpi myös venäläisten paikallisjohtajien kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/07/Yle%3A%20Ven%C3%A4l%C3%A4iset%20peruivat%20Imatran-vierailuja%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Lintunen%20oikoo%20Pietarissa%20surmatietoja/2016121619680/4