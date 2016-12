Uutinen

Etelä-Saimaa: Rajanylitysten määrä Kaakkois-Suomessa on vähentynyt viime vuodesta Tämän vuoden aikana tammi-marraskuussa Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla tehtiin 6,08 miljoonaa rajanylitystä. Määrä on pienentynyt viime vuodesta, jolloin vastaavana aikana raja-asemien kokonaisliikennemäärä oli 6,4 miljoonaa henkilöä, ilmenee Kaakkois-Suomen rajavartioston keskiviikkona julkaisemasta tilastosta. Vaalimaan rajanylityspaikoilla kirjattiin vuoden 11:n ensimmäisen kuukauden aikana 2,269 miljoonaa rajanylitystä, Nuijamaalla 2,064 miljoonaa, Vainikkalassa 416 000 ja Imatralla 1,269 miljoonaa. Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla on kirjattu tänä vuonna tammi-marraskuussa 19 000 rajanylitystä. Kaakkois-Suomen rajavartiosto aloitti marraskuussa 25 esitutkintaa, joiden aiheina oli esimerkiksi kahdeksan rattijuopumusta, viisi vaarallisen esineen hallussapitoa, ampuma-aserikos sekä törkeä kätkemisrikos. Rangaistusvaatimusilmoituksia tai rikesakkoja kirjoitettiin marraskuussa kaikkiaan 191 kappaletta. Joukossa oli muun muassa paljastinlaiterikkomus, lievä ampuma-aserikos ja ajoneuvorikkomus. Marraskuussa rajatarkastuksissa tai Moskovassa toimivan yhdysmiehen avulla havaittiin myös kolme väärennettyä passia, kaksi väärennettyä ajokorttia sekä väärennetyt liikennevakuutus ja matkalupa. Anastettuja ajoneuvoja löytyi marraskuussa kolme. Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta haki marraskuussa turvapaikkaa kaikkiaan viisi henkilöä. Turvapaikkaa haettiin rajatarkastusten yhteydessä. Maahantulo estettiin saman aikana 49:ltä henkilöltä. Syitä maahantulon estämiseen olivat voimassa olevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen. Lisäksi rajavartiosto toteutti 10 käännytyspäätöstä, joita muut viranomaiset olivat tehneet. Lue koko uutinen:

