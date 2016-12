Uutinen

Etelä-Saimaa: Piensijoittajat uskovat Nokiaan myös Lappeenrannassa Nokian osake on selkeä ykkönen Nordnetin lappeenrantalaisten sijoittaja-asiakkaiden osakesalkuissa. Tuoreen tiedon mukaan Nokian osakkeita löytyy Lappeenrannan seudulla lähes 40 prosentista eri osakesalkkuja. Tieto pohjautuu Nordnetin 2 000 aktiivisen salkun otokseen Lappeenrannan alueella. Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju sanoo, että Nokia on tehnyt comebackin muotiosakkeeksi kuluvan vuoden aikana, vaikka yhtiön kasvutavoitteet eivät näy kurssikehityksessä. Lappeenrantalaisten suosiossa ovat hyvää osinkoa maksavat Helsingin pörssin yhtiöt. Omistetuimpien osakkeiden top tenissä on puolet selkeitä, tuttujen yhtiöiden osinkopapereita. — Varovainen sijoittaja valitsee nykykoroilla osinkopaperin talletustilin sijaan, Oksaharju sanoo. Toinen puoli omistetuimpien osakkeiden top tenistä on riskipapereita. Sieltä löytyy tuttuja yhtiöitä, jotka ovat viime vuosina olleet hieman huonossa hapessa kannattavuuden ja tuloksentekokyvyn kanssa. Lappeenrantalainen nettisijoittaja ostaa pörssiyhtiön osakkeita keskimäärin 1 500—2 500 eurolla yhtiötä kohti. Oksaharju kertoo, että Talvivaaran kohdalla keskimääräinen alkusijoitus ehti sulaa noin sataseen ennen kaupankäynnin keskeyttämistä. Lappeenrantalaisen rahoja on kiinni keskimäärin seitsemässä yhtiössä. Määrä vastaa suomalaista keskiarvoa. Oksaharjun mielestä hajautus on kuitenkin ontuva, koska se on tehty vain Helsingin pörssiin. Nordnetin osakestrategi usuttaa laajentamaan sijoituksia ainakin muihin Pohjoismaihin. — Ulkomaisista pörsseistä löytyy täysin uusia toimialoja, ja kenties sieltä löytyy myös se kotimaista yritystä kannattavampi yritys. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/07/Piensijoittajat%20uskovat%20Nokiaan%20my%C3%B6s%20Lappeenrannassa/2016121617224/4